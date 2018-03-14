Три года в Иркутской области снижается зарегистрированная безработица

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В Иркутской области на протяжении трёх лет отмечается устойчивое снижение уровня зарегистрированной безработицы. Об этом сообщила министр труда и занятости Наталья Воронцова, передаёт 14 марта 2018 года пресс-служба регионального правительства.

Министр отметила, что в Иркутской области относительно начала года увеличился спрос со стороны работодателей на рабочую силу, на рынке труда количество вакантных должностей на 1 марта достигает 40,9 тыс. единиц, что на 13,9% больше, чем на начало года. На одного гражданина, состоящего на учёте в органах занятости, приходится более двух вакансий.

«По данным на 1 марта, уровень регистрируемой безработицы составил 1,1%, что идентично уровню на начало 2018 года и на 0,3% меньше уровня аналогичного периода прошлого года. Численность зарегистрированных безработных — 13,3 тыс. человек, что на 21,8% ниже численности в аналогичном периоде 2017 года. Эти данные — результат действия реализуемых в регионе мероприятий, направленных на содействие занятости населения», — рассказала министр.

За январь и февраль 2018 года в органы занятости за подходящей работой обратилось 10,3 тыс. граждан. Напомним, что в прошлом году в этот период в поисках работы в органы занятости обратилось на 16,3% граждан больше.