Минсельхоз бесплатно раздаст фермерам семена

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Зерно из Казахстана всегда ценилось благодаря повышенному содержанию клейковины. Дело в климате зерносеющих регионов — с традиционно жарким и засушливым летом. Продовольственное зерно должно содержать ее как минимум 23%, но в лучшем зерне Казахстана уровень доходит и до 32%.

Однако в течение трех лет, с 2014 по 2016, летняя погода в РК была необычайно влажной, и это отрицательно сказалось на качестве зерна. Усугубил ситуацию отход многих аграриев от грамотных агротехнологий: засеивать поля начали рядовым зерном, а не семенами, забыли о необходимости внесения удобрений и борьбе с сорняками и болезнями.

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В 2016, готовя новую Государственную программу развития АПК РК на 2017−2021, аграрное ведомство провело анализ семеноводства в стране и использования семян по классам репродукции. Было установлено, что ежегодная потребность Казахстана в качественных семенах составляет порядка 2,4 млн. тонн яровых зерновых, зернобобовых, масличных, кормовых культур и картофеля. При этом, доля сева элитными семенами за пять лет снизилась в полтора раза — с 5% площадей в 2010 (124 тыс. тонн) до 3,3% в 2015 (78 тыс. тонн). Причина крылась в снижении государством поддержки семеноводства: если в 2013 бюджет на эти цели потратил 3,7 млрд тенге, то в 2015 — уже лишь 1,8 млрд. Причём, в 2015 элитные семена не субсидировались вовсе.

Семеноводческие хозяйства были готовы закрыть потребность, но у крестьян не было средств (а иногда и желания) тратиться на покупку качественного материала. Из года в год семхозы оставались с нереализованными объёмами, неся убытки.

Решив изменить ситуацию, Минсельхоз РК в 2017 принял меры по поддержке семеноводства и применению минеральных удобрений. В частности, было восстановлено субсидирование оригинальных и элитных семян. В госпрограмму заложили задачу довести долю элитных посевов до 6% от пашни Казахстана, за пять лет увеличив производство и использование элитных семян в 2,8 раза (с 78 до 134 тыс. тонн в 2017 и до 219 тыс. тонн в 2021) для снабжения ими последующих звеньев семеноводческой системы.

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Результат не заставил себя ждать, урожай прошлого года порадовал аграриев Казахстана высоким качеством. По итогам жатвы на элеваторы страны поступило зерно, которого в 2016 не было вообще — 85 тонн зерна высшего класса, 22,7 тыс. тонн первого класса, 31 тыс. тонн второго класса. Что касается зерна третьего класса (основного продовольственного), то в минувшем сезоне его доля в общем объёме урожая составила 58%, тогда как годом ранее — лишь 44,4%.

Для дальнейшего улучшения с использованием высококачественных семян, Минсельхоз в преддверии страды 2018 года предложил усилить поддержку семеноводов и разработал новый механизм. А именно: аграрное ведомство создаст Фонд развития семеноводства (предположительно на базе АО «КазАгроГарант», дочерней структуры холдинга «КазАгро»). Любой крестьянин, подав заявку в региональный семхоз, сможет через этот фонд весной взять нужный объём материала бесплатно. С условием того, что от 30% до 50% стоимости полученных семян (норма сейчас обсуждается) вернет осенью, с урожая. Такая отсрочка платежа очень важна и удобна, ведь именно весной у многих аграриев финансовые проблемы — денег на всё не хватает: нужны запчасти, ГСМ и прочее. Предполагается, что бесплатно можно будет взять семена класса элита — на 6% от общей площади сева в хозяйстве. По первой репродукции лимит пока обсуждается.

Плюс этой системы очевиден: повышается доступность семян для простых крестьян — и элитных, и первой репродукции. Но семеноводы видят и минусы, которые готовятся обсудить с Минсельхозом.

— Нас смущает то, что стоимость семян элиты установлена на уровне семян первой репродукции, — говорит Дамир Калдыбаев, директор Карагандинской сельскохозяйственной опытной станции им. А. Христенко. — Ведь в производстве элита намного дороже, и нам, семеноводам, эта система добавит сложностей. В прошлом году семена пшеницы класса элита 85 тыс. тенге за тонну. Семена первой репродукции — 60 тыс. В нынешнем году рыночная цена немного снизилась, элиту сейчас предлагают по 75 тыс., первую репродукцию — по 55 тыс. То есть, разница ощутимая.

Кроме того, не все считают правильным раздавать крестьянам семена совсем бесплатно. В качестве фильтра от мошенников предлагают хотя бы 20% стоимости вносить сразу. Иначе может вступить в силу человеческий фактор. Люди разные бывают, кто-то может вообще не посеять, а сдать полученные семена на мельницу. И потом, как говорится, ищи ветра в поле.

Но Минсельхоз рассчитывает на сознательность крестьян. Кроме того, в проекте схемы семеноводства указано: «В случае, если СХТП не возвращает осенью после уборки урожая 30%-50% от стоимости семян по минимальной норме, он исключается из данной программы, а необходимая сумма к возврату истребуется в судебном порядке». При этом будет предусмотрена возможность использования права требования к будущему урожаю, в том числе посредством аграрной расписки.

Отметим, что в случае одобрения этой системы и принятия ее в работу, Минсельхоз РК намерен жестко контролировать норматив по обновлению семян в хозяйствах. К тем крестьянам, кто его нарушит, будут приниматься меры административного воздействия. То есть, работа таких агроформирований будет попадать под определение нерационального использования земли. На первом этапе за это следует штраф, а через два года предполагается и вовсе изъятие надела у нарушителя в судебном порядке.