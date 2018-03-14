Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Экономический удар США по Севморпути: Россия ответит, приняв меры
Очнулся полицейский, отравленный со Скрипалем: он заговорил
Школьный автобус рухнул в ущелье в Алабаме
Стало известно, кто возглавит театр после смерти Табакова
Жена Михаила Ефремова оправдывает скандальное поведение мужа
Тест: помните ли вы историю «Дяди Степы»Сегодня 105 лет со дня рождения поэта Сергея Михалкова. Он придумал гимн России и первого советского супермена
Не жмут квартиры, выданные оккупантами?: громкое завершение эфира
Стали известны подробности смерти Табакова
Отрезал бы голову: видео конфликта Шейнина с бойцом АТО
«Кинжал» ужаснул западные СМИ
Владимир Путин впервые дал комментарий об отравлении Скрипаля
Генерал НАТО о действиях РФ: нет нарушений границ
Собчак предвосхитила новый тренд на аксессуары для подбородка
Шэрон Стоун встречается с мужчиной на 20 лет младше нее
Статистика смертности россиян подчинилась указам Путина
8 фраз, которые нельзя говорить человеку во время панической атаки
СМИ нашли провокационную переписку главы штаба Собчак
На Украине жених продал почку ради свадьбы и умер
Фоторепортажи
12«Мы будто в тюрьме»
15Прихожане церкви в США пришли на службу с оружием
07:52 (мск), источник: Forbes.kz

Минсельхоз бесплатно раздаст фермерам семена

Проект реформирования системы семеноводства подготовил Минсельхоз Казахстана. Предполагается, что к началу посевной крестьяне смогут получать семена элиты и первой репродукции бесплатно, возвращая осенью лишь часть их стоимости. Другую часть компенсирует государство в рамках господдержки.

Источник: Reuters

Зерно из Казахстана всегда ценилось благодаря повышенному содержанию клейковины. Дело в климате зерносеющих регионов — с традиционно жарким и засушливым летом. Продовольственное зерно должно содержать ее как минимум 23%, но в лучшем зерне Казахстана уровень доходит и до 32%.

Однако в течение трех лет, с 2014 по 2016, летняя погода в РК была необычайно влажной, и это отрицательно сказалось на качестве зерна. Усугубил ситуацию отход многих аграриев от грамотных агротехнологий: засеивать поля начали рядовым зерном, а не семенами, забыли о необходимости внесения удобрений и борьбе с сорняками и болезнями.

Читайте также
«Земельный» законопроект одобрили депутаты мажилиса Казахстана

В 2016, готовя новую Государственную программу развития АПК РК на 2017−2021, аграрное ведомство провело анализ семеноводства в стране и использования семян по классам репродукции. Было установлено, что ежегодная потребность Казахстана в качественных семенах составляет порядка 2,4 млн. тонн яровых зерновых, зернобобовых, масличных, кормовых культур и картофеля. При этом, доля сева элитными семенами за пять лет снизилась в полтора раза — с 5% площадей в 2010 (124 тыс. тонн) до 3,3% в 2015 (78 тыс. тонн). Причина крылась в снижении государством поддержки семеноводства: если в 2013 бюджет на эти цели потратил 3,7 млрд тенге, то в 2015 — уже лишь 1,8 млрд. Причём, в 2015 элитные семена не субсидировались вовсе.

Семеноводческие хозяйства были готовы закрыть потребность, но у крестьян не было средств (а иногда и желания) тратиться на покупку качественного материала. Из года в год семхозы оставались с нереализованными объёмами, неся убытки.

Решив изменить ситуацию, Минсельхоз РК в 2017 принял меры по поддержке семеноводства и применению минеральных удобрений. В частности, было восстановлено субсидирование оригинальных и элитных семян. В госпрограмму заложили задачу довести долю элитных посевов до 6% от пашни Казахстана, за пять лет увеличив производство и использование элитных семян в 2,8 раза (с 78 до 134 тыс. тонн в 2017 и до 219 тыс. тонн в 2021) для снабжения ими последующих звеньев семеноводческой системы.

Читайте также
Борьба за сахар в ЕАЭС: льготы для РФ и Беларуси ставят под удар казахстанский бизнес

Результат не заставил себя ждать, урожай прошлого года порадовал аграриев Казахстана высоким качеством. По итогам жатвы на элеваторы страны поступило зерно, которого в 2016 не было вообще — 85 тонн зерна высшего класса, 22,7 тыс. тонн первого класса, 31 тыс. тонн второго класса. Что касается зерна третьего класса (основного продовольственного), то в минувшем сезоне его доля в общем объёме урожая составила 58%, тогда как годом ранее — лишь 44,4%.

Для дальнейшего улучшения с использованием высококачественных семян, Минсельхоз в преддверии страды 2018 года предложил усилить поддержку семеноводов и разработал новый механизм. А именно: аграрное ведомство создаст Фонд развития семеноводства (предположительно на базе АО «КазАгроГарант», дочерней структуры холдинга «КазАгро»). Любой крестьянин, подав заявку в региональный семхоз, сможет через этот фонд весной взять нужный объём материала бесплатно. С условием того, что от 30% до 50% стоимости полученных семян (норма сейчас обсуждается) вернет осенью, с урожая. Такая отсрочка платежа очень важна и удобна, ведь именно весной у многих аграриев финансовые проблемы — денег на всё не хватает: нужны запчасти, ГСМ и прочее. Предполагается, что бесплатно можно будет взять семена класса элита — на 6% от общей площади сева в хозяйстве. По первой репродукции лимит пока обсуждается.

Плюс этой системы очевиден: повышается доступность семян для простых крестьян — и элитных, и первой репродукции. Но семеноводы видят и минусы, которые готовятся обсудить с Минсельхозом.

— Нас смущает то, что стоимость семян элиты установлена на уровне семян первой репродукции, — говорит Дамир Калдыбаев, директор Карагандинской сельскохозяйственной опытной станции им. А. Христенко. — Ведь в производстве элита намного дороже, и нам, семеноводам, эта система добавит сложностей. В прошлом году семена пшеницы класса элита 85 тыс. тенге за тонну. Семена первой репродукции — 60 тыс. В нынешнем году рыночная цена немного снизилась, элиту сейчас предлагают по 75 тыс., первую репродукцию — по 55 тыс. То есть, разница ощутимая.

Кроме того, не все считают правильным раздавать крестьянам семена совсем бесплатно. В качестве фильтра от мошенников предлагают хотя бы 20% стоимости вносить сразу. Иначе может вступить в силу человеческий фактор. Люди разные бывают, кто-то может вообще не посеять, а сдать полученные семена на мельницу. И потом, как говорится, ищи ветра в поле.

Но Минсельхоз рассчитывает на сознательность крестьян. Кроме того, в проекте схемы семеноводства указано: «В случае, если СХТП не возвращает осенью после уборки урожая 30%-50% от стоимости семян по минимальной норме, он исключается из данной программы, а необходимая сумма к возврату истребуется в судебном порядке». При этом будет предусмотрена возможность использования права требования к будущему урожаю, в том числе посредством аграрной расписки.

Отметим, что в случае одобрения этой системы и принятия ее в работу, Минсельхоз РК намерен жестко контролировать норматив по обновлению семян в хозяйствах. К тем крестьянам, кто его нарушит, будут приниматься меры административного воздействия. То есть, работа таких агроформирований будет попадать под определение нерационального использования земли. На первом этапе за это следует штраф, а через два года предполагается и вовсе изъятие надела у нарушителя в судебном порядке.

Минсельхоз планирует распространить новый механизм на все виды культур, кроме рапса, подсолнечника, кукурузы, хлопчатника, сахарной свеклы, картофеля. Они будут субсидироваться по прежней схеме путём возмещения 50% затрат на их приобретение через управления сельского хозяйства областей.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Ушёл из жизни Стивен Хокинг
Посольство РФ потребовало от Британии объяснить угрозы кибератак
Умер физик Стивен Хокинг
США отказались считать «Кинжал» гиперзвуковым оружием
Видео дня. Лес в Бразилии ушел под воду
Пентагон: Российские ЗРК в Сирии мешают доминированию США
В «кокаиновом деле» нашли российского керлингиста и латвийцев
Миллер назвал причины и сроки разрыва всех контрактов с Украиной
Спорт
Украина бойкотирует Тюмень, так решили чиновники Сборная Украины по биатлону пополнила список команд, отказавшихся от поездки на этап Кубка мира в Тюмени
Авто
Toyota раскрыла первое изображение нового RAV4 Мировой дебют нового, пятого поколения японского кроссовера состоится 28 марта на автомобильной выставке в Нью-Йорке
Hi-Tech
Samsung Galaxy S9 подешевел до официального старта продаж Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что флагман можно заказать почти на 10% дешевле РРЦ
Кино
Михалков, Боярская, Безруков и другие скорбят по Табакову Коллеги и друзья вспоминают легендарного артиста и выражают свои соболезнования
Недвижимость
В Китае открыли самый высокий в стране стеклянный мост
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Исчезающий рай: страны, которые скоро могут уйти под воду
Названы самые опасные города мира
Леди
История любви Олега Табакова и Марины Зудиной «Леди Mail.Ru» вспоминает, каким был брак одного из самых талантливых российских и советских актеров.
Дети
Младший сын Олега Табакова тяжело переживает утрату Стали известны дата и место прощания с народным артистом.
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь