В Омске вместо китайской оптовки построят торговый центр

Похоже, окончательная смерть китайской оптовки на Левом Берегу, которая и так переживает непростые времена, совсем близко. У властей есть большие планы на место, где в 90-е и в нулевые одевался весь Омск.

Как выяснилось, земельный участок под китайской оптовкой принадлежит министерству имущественных отношений. Многие контейнеры в этом месте установлены вообще незаконно.

— Максимально и минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта определены градостроительным планом земельного участка, утвержденным распоряжением департамента архитектуры и градостроительства. Определены предварительные технические условия о возможности подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, — уточнили в региональном минимущества.