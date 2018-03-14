Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Госдеп США сказал, что сделает с «Северным потоком-2» ради Киева
Очнулся полицейский, отравленный со Скрипалем: он заговорил
Изабелла Росселлини упала в обморок на родах дочери
МИД Эстонии вызвал российского посла и вручил ему ноту
Жена Михаила Ефремова оправдывает скандальное поведение мужа
Новое оружие России может полностью подорвать обороноспособность США В Пентагоне заявили, что отставание в развитии технологий может полностью подорвать обороноспособность Штатов
Угроза США Севморпути: успеет ли Россия принять ответные меры
Математик рассчитал сроки начала III мировой войны
Отрезал бы голову: видео конфликта Шейнина с бойцом АТО
«Кинжал» ужаснул западные СМИ
Владимир Путин впервые дал комментарий об отравлении Скрипаля
Генерал НАТО о действиях РФ: нет нарушений границ
Жена Михаила Ефремова оправдывает скандальное поведение мужа
Шведская модель с «бесконечными» ногами покорила соцсети
Статистика смертности россиян подчинилась указам Путина
8 фраз, которые нельзя говорить человеку во время панической атаки
СМИ нашли провокационную переписку главы штаба Собчак
На Украине жених продал почку ради свадьбы и умер
Фоторепортажи
12«Мы будто в тюрьме»
15Прихожане церкви в США пришли на службу с оружием
07:40 (мск), источник: Комсомольская правда

В Омске вместо китайской оптовки построят торговый центр

Большинство контейнеров там установлены незаконно.

Похоже, окончательная смерть китайской оптовки на Левом Берегу, которая и так переживает непростые времена, совсем близко. У властей есть большие планы на место, где в 90-е и в нулевые одевался весь Омск.

Как выяснилось, земельный участок под китайской оптовкой принадлежит министерству имущественных отношений. Многие контейнеры в этом месте установлены вообще незаконно.

— Максимально и минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта определены градостроительным планом земельного участка, утвержденным распоряжением департамента архитектуры и градостроительства. Определены предварительные технические условия о возможности подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, — уточнили в региональном минимущества.

С тем, кто получит право построить здесь торговый центра, власти заключат договор аренды земельного участка на 4 года и 6 месяцев.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Профессионалы будущего уже здесь
В московском регионе ликвидировали перевалочную базу террористов
Посольство РФ потребовало от Британии объяснить угрозы кибератак
Умер физик Стивен Хокинг
США отказались считать «Кинжал» гиперзвуковым оружием
Видео дня. Лес в Бразилии ушел под воду
Пентагон: Российские ЗРК в Сирии мешают доминированию США
В «кокаиновом деле» нашли российского керлингиста и латвийцев
Миллер назвал причины и сроки разрыва всех контрактов с Украиной
Спорт
Украина бойкотирует Тюмень, так решили чиновники Сборная Украины по биатлону пополнила список команд, отказавшихся от поездки на этап Кубка мира в Тюмени
Авто
Toyota раскрыла первое изображение нового RAV4 Мировой дебют нового, пятого поколения японского кроссовера состоится 28 марта на автомобильной выставке в Нью-Йорке
Hi-Tech
Samsung Galaxy S9 подешевел до официального старта продаж Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что флагман можно заказать почти на 10% дешевле РРЦ
Кино
Михалков, Боярская, Безруков и другие скорбят по Табакову Коллеги и друзья вспоминают легендарного артиста и выражают свои соболезнования
Недвижимость
В Китае открыли самый высокий в стране стеклянный мост
Москвичи стали чаще устанавливать шлагбаумы в своих дворах
Иностранцы полюбили Москву больше остальной России
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Леди
История любви Олега Табакова и Марины Зудиной «Леди Mail.Ru» вспоминает, каким был брак одного из самых талантливых российских и советских актеров.
Дети
Младший сын Олега Табакова тяжело переживает утрату Стали известны дата и место прощания с народным артистом.
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь