В Омске вместо китайской оптовки построят торговый центр
Большинство контейнеров там установлены незаконно.
Большинство контейнеров там установлены незаконно.
Похоже, окончательная смерть китайской оптовки на Левом Берегу, которая и так переживает непростые времена, совсем близко. У властей есть большие планы на место, где в 90-е и в нулевые одевался весь Омск.
Как выяснилось, земельный участок под китайской оптовкой принадлежит министерству имущественных отношений. Многие контейнеры в этом месте установлены вообще незаконно.
— Максимально и минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта определены градостроительным планом земельного участка, утвержденным распоряжением департамента архитектуры и градостроительства. Определены предварительные технические условия о возможности подключения к сетям
С тем, кто получит право построить здесь торговый центра, власти заключат договор аренды земельного участка на 4 года и 6 месяцев.
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