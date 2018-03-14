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07:51 (мск), источник: Восток Медиа

Хабаровский край получит девять миллионов на компенсацию за капремонт

Министерство строительства России заключило соглашение с властями регионов Дальнего Востока о предоставлении субсидий из федерального бюджета на выплату компенсаций за оплату взноса на капремонт многоквартирных домов. Хабаровский край получит больше девяти миллионов рублей.

Источник: Reuters

Как сообщает пресс-служба минстроя РФ, деньги выделят в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Компенсации получат отдельные категории граждан.

РИА «Восток-Медиа» писало, что в Хабаровском крае компенсацию взносов за капремонт получают пожилые граждане. С 2016 года деньги выплачивают неработающим собственникам, достигшим 80-летнего возраста. При этом состав семьи не имеет значение.

Для 70-летних собственников квартир компенсация составит 50 процентов. При этом власти компенсируют плату не за всё помещение, а за нормативную площадь по региональным стандартам. Компенсация позволяет снизить расходы пожилых граждан на оплату взносов за капитальный ремонт, обеспечивает сохранение уровня их доходов.

Из регионов Дальнего Востока больше финансов получит только Приморский край — больше 15 миллионов рублей, меньше остальных — Магаданская область — всего 1,2 миллиона рублей. Всего ДФО выделили 46,7 миллиона рублей.

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