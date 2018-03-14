Хабаровский край получит девять миллионов на компенсацию за капремонт

Источник: Reuters

Как сообщает пресс-служба минстроя РФ, деньги выделят в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Компенсации получат отдельные категории граждан.

РИА «Восток-Медиа» писало, что в Хабаровском крае компенсацию взносов за капремонт получают пожилые граждане. С 2016 года деньги выплачивают неработающим собственникам, достигшим 80-летнего возраста. При этом состав семьи не имеет значение.

Для 70-летних собственников квартир компенсация составит 50 процентов. При этом власти компенсируют плату не за всё помещение, а за нормативную площадь по региональным стандартам. Компенсация позволяет снизить расходы пожилых граждан на оплату взносов за капитальный ремонт, обеспечивает сохранение уровня их доходов.