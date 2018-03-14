На украшение Ростова к ЧМ выделено 15,6 млн рублей

Как следует из документации, размещенной на портале госзакупок, деньги пойдут на изготовление, доставку и монтаж конструкций. Среди них светящиеся объекты — стела, три арки, композиция из букв Russia 2018 и 90 фигурок волка Забиваки, которые прикрепят к опорам электроосвещения.

Город будет также украшен 130 флагами, оформленными в стиле чемпионата. Конструкции должны установить до 30 апреля и убрать не ранее 18 июля.