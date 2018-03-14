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17:38 (мск), источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

На украшение Ростова к ЧМ выделено 15,6 млн рублей

На оформление Ростова-на-Дону к ЧМ-2018 донские власти готовы направить 15,6 млн рублей. Город украсят флагами, арками и фигурками волка Забиваки.

Как следует из документации, размещенной на портале госзакупок, деньги пойдут на изготовление, доставку и монтаж конструкций. Среди них светящиеся объекты — стела, три арки, композиция из букв Russia 2018 и 90 фигурок волка Забиваки, которые прикрепят к опорам электроосвещения.

Город будет также украшен 130 флагами, оформленными в стиле чемпионата. Конструкции должны установить до 30 апреля и убрать не ранее 18 июля.

Чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах. «Ростов Арена» примет матчи Бразилия — Швейцария (17 июня), Уругвай — Саудовская Аравия (20 июня), Южная Корея — Мексика (23 июня) и Исландия — Хорватия (26 июня), а также игру 1/8 финала (2 июля).

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