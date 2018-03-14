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11:26 (мск), источник: VN.ru

Три миллиарда рублей задолжали новосибирцы в бюджет области

Глава региона назвал в числе приоритетных задач областного правительства укрепление доходной базы бюджетов, борьбу с неплательщиками налогов и серыми зарплатами.

Стабильная наполняемость бюджетов всех уровней гарантирует исполнение социальных обязательств перед жителями области, в том числе по повышению зарплат педагогам и медикам, выплате пособий. До сих пор нам не приходилось переживать по этому поводу. Однако…

Снежный ком задолженностей по налогам копится, и это не может не отразиться на состоянии бюджетной копилки. Задолженность составляет уже 6 миллиардов рублей. Это, к примеру, одна шестая бюджета мегаполиса или бюджеты пяти-шести районов области, вместе взятые.

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Ситуацию с долгами врио губернатора Андрей Травников обсудил с налоговиками на расширенном заседании коллегии Управления ФНС России по Новосибирской области. Руководитель региона отметил, что исполнение бюджета и его наполняемость — это показатель не только развития области, но и эффективности работы налоговой службы.

— От наполнения доходной части бюджета зависит финансовое обеспечение жизненно важных расходов, исполнение программных инициатив Президента РФ. Они касаются повышения заработной платы работников бюджетной сферы, выполнения социальных обязательств перед гражданами, создания крупных инфраструктурных объектов и поддержки реального сектора экономики, — перечислил Андрей Травников.

Врио губернатора отметил, что бюджетная политика в Новосибирской области взвешенная и это позволяет выполнять все социальные обязательства.

Однако без дальнейшего укрепления доходной базы бюджетов всех уровней не удастся последовательно решать задачи развития области. В 2018 году правительству региона предстоит уделить этому вопросу повышенное внимание. При этом, подчеркнул Андрей Травников, не должна увеличиться налоговая нагрузка на субъекты промышленного производства и предпринимательства.

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Первоочередной резерв пополнения областной казны, отметил врио губернатора, это снижение налоговой задолженности в бюджеты всех уровней. Сегодня, несмотря на принимаемые меры, констатировал Андрей Травников, недоимка по налогам в консолидированный бюджет превышает 6 миллиардов рублей. Из общей суммы недоимки почти три миллиарда — по имущественным налогам физических лиц (НДФЛ).
— Важно создать такую систему, такой информационный фон, чтобы необходимость уплаты налогов понимали не только руководители предприятий, но и обычные граждане — жители региона, — заявил врио губернатора.

С этим согласился и руководитель УФНС России по Новосибирской области Алексей Легостаев: НДФЛ — один из резервов роста доходов бюджета. И этот резерв мог бы увеличиться в том числе за счет сокращения неформальной занятости и легализации заработной платы. Алексей Легостаев обратился к правительству области за поддержкой в информировании граждан об обязанностях налогоплательщиков и способах уплаты налогов, о порядке и возможности предоставления льгот.

Участники заседания обсудили необходимость совершенствования налогового администрирования и процедур проведения проверок, чтобы создать более комфортную и справедливую атмосферу для добросовестно работающего бизнеса на территории области.

Опубликовано в газете «Советская Сибирь» № 11 от 14 марта 2018 года.

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