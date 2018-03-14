В Самарской области будут выращивать больше картофеля и сои
А подсолнечник должен потеснить другие масленичные культуры.
А подсолнечник должен потеснить другие масленичные культуры.
Сельское хозяйство в Самарской области должно стать более технологичным, внимание стоит уделять не только зерновым, но и овощным культурам. Об этом говорили эксперты на расширенном заседании Правительства региона. Как отметил Дмитрий Азаров, мало ставить рекорды по урожайности, все собранное нужно еще и переработать. С этим в области наблюдаются проблемы.
Среди задач, которые должны реализовываться в ближайшее время, увеличение площадей, на которых сажают картофель до 50−60 тыс. гектаров. Также специалисты считают, что необходимо тиражировать опыт Приволжья по выращиванию сои, эта культура отлично подходит для наших климатических условий. Еще одна цель — добавить к полсолнечнику другие масленичные культуры, более прибыльные, и также организовать переработку их на территории региона.
Кроме того, были озвучены задачи по разработке новых гибридных сортов специально для Самарской области. В это предполагаются финансовые вложения из областного бюджета.
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