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11:28 (мск), источник: Комсомольская правда

В Самарской области будут выращивать больше картофеля и сои

А подсолнечник должен потеснить другие масленичные культуры.

Источник: Reuters

Сельское хозяйство в Самарской области должно стать более технологичным, внимание стоит уделять не только зерновым, но и овощным культурам. Об этом говорили эксперты на расширенном заседании Правительства региона. Как отметил Дмитрий Азаров, мало ставить рекорды по урожайности, все собранное нужно еще и переработать. С этим в области наблюдаются проблемы.

Среди задач, которые должны реализовываться в ближайшее время, увеличение площадей, на которых сажают картофель до 50−60 тыс. гектаров. Также специалисты считают, что необходимо тиражировать опыт Приволжья по выращиванию сои, эта культура отлично подходит для наших климатических условий. Еще одна цель — добавить к полсолнечнику другие масленичные культуры, более прибыльные, и также организовать переработку их на территории региона.

Кроме того, были озвучены задачи по разработке новых гибридных сортов специально для Самарской области. В это предполагаются финансовые вложения из областного бюджета.

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