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13:02 (мск), источник: Uralpress.ru

Челябинск украсили созданные в неволе остановки

В Центральном районе Челябинска установлено шесть остановочных комплексов, изготовленных в центре трудовой адаптации осужденных восьмой исправительной колонии.

Остановки были изготовлены за решеткой в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды и обустройства мест массового отдыха (городских парков): «восьмерка» выполняет контракт на поставку и монтаж остановочных комплексов в Центральном районе южноуральской столицы.

Комплексы от ИК-8 появились на остановках общественного транспорта «Нагорная» (улица Российская), «Красноармейская» (площадь Павших революционеров) и «Детский комплекс» (улица Хохрякова). На каждой остановке — по два комплекса, установленных напротив друг друга, с обеих сторон проезжей части (итого — шесть).

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«Изготовление на производственных площадях центра трудовой адаптации ИК-8 остановочных комплексов способствует не только увеличению дохода исправительного учреждения, но и дает возможность создавать новые рабочие места для осужденных, что способствует их ресоциализации после освобождения», — подчеркнули в пресс-службе ГУФСИН по Челябинской области.

Как рассказали в ведомстве, в «восьмерке» дополнительно организовано десять рабочих мест для трудоустройства осужденных, которые будут заниматься выполнением муниципального заказа.

Остановочные комплексы — это не единственное, что осужденные сделали для Челябинска. Как уже сообщало агентство «Урал-пресс-информ», в рамках взаимодействия с властями региона отбывающие наказание в исправительных учреждениях региона умельцы изготавливали и монтировали ограждения из чугунного литья на площади Революции, на проспекте Ленина и прилегающей к прокуратуре Челябинской области территории, а также мастерили лавки и урны на площади Павших Революционеров.

Приложили колонийские умельцы руку и к изготовлению и монтажу малых архитектурных форм на «тропе здоровья» в парке культуры и отдыха имени Гагарина, и к поставке скамеек и урн для Центрального района Челябинска.

Кроме того, осужденные отремонтировали пять автомобильных трапов для челябинского аэропорта, изготовили и смонтировали скамейки и урны для проспекта имени Ленина.

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