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13:12 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде открылась межрегиональная агропромышленная выставка

14 марта в Волгограде в Экспоцентре открылась XXVIII межрегиональная специализированная выставка «Агропромышленный комплекс — основные направления развития АПК».

Источник: РИАЦ

Она объединила на своей площадке сельхозтоваропроизводителей, представителей органов управления АПК и науки, производителей сельхозтехники и оборудования.

Как отметил заместитель губернатора — председатель комитета сельского хозяйства Волгоградской области Василий Иванов, форум является значимым событием для региона, демонстрирующим потенциал АПК и сельских территорий, а также позволяющий совместно вырабатывать решения по актуальным вопросам развития отрасли.

— Агропромышленный комплекс готов к выполнению поставленных руководством страны и региона задач. По каждому из стратегических направлений развития АПК — мелиорации, животноводству, логистике, хранению и переработке, комплексному развитию сельских территорий — ведется активная работа, результаты которой обсуждаются, в том числе, и на агрофорумах, — заявил вице-губернатор.

Главным событием выставки станет обширная деловая программа, организованная комитетом сельского хозяйства Волгоградской области. В центре внимания — развитие потенциала муниципальных районов. Лучшие проекты, высокие достижения будут отмечены по итогам конкурса «Мой район — моя гордость!». Особый акцент — на реализации инвестиционных проектов, развитии перерабатывающей отрасли. В рамках форума также состоится конкурс «Лучший продукт Волгоградской области-2018». Экспертное жюри выберет лидеров в номинациях «Молочная продукция», «Хлебобулочные изделия», «Кондитерские изделия», «Рыбная продукция», «Мясные полуфабрикаты и колбасы» и других.

Ключевое событие агрофорума — подписание соглашений с муниципальными районами по реализации государственной программы Волгоградской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».

Напомним, задачи на 2018 год были поставлены на заседании Совета по развитию сельских территорий и АПК при губернаторе Волгоградской области, который прошел в обновленном составе в Николаевске в начале февраля, а также на расширенной встрече с аграриями, которая состоялась 2 марта.

В рамках выставки пройдет совместное заседание Совета Волгоградской области по вопросам развития сельских территорий и агропромышленного комплекса при губернаторе Волгоградской области и общественного совета при комитете сельского хозяйства Волгоградской области.

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