Власти Калининграда решили перенести отключения горячей воды из-за ЧМ-2018

Источник: Калининград.Ru

До окончания отборочных игр чемпионата мира по футболу в Центральном, Московском и Ленинградском районах Калининграда планового отключения горячего водоснабжения проводиться не будет, — прокомментировали в мэрии.

В первую очередь работы по перекладке теплосетей выполнят в районах Калининграда, которые не будут затронуты проведением игр ЧМ-2018. В период подготовки к отопительному сезону муниципальное предприятие «Калининградтеплосеть» планирует заменить ветхие участки теплосетей с использованием современных трубопроводов, предварительно изолированных в заводских условиях.

«Они обеспечивают практически полное отсутствие тепловых потерь при транспортировке теплоносителя», — отметили в пресс-службе. Затраты «Калининградтеплосети» на подготовку к отопительному сезону составят около 190 млн рублей.