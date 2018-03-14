Власти Калининграда решили перенести отключения горячей воды из-за ЧМ-2018
В областном центре изменят график отключения горячей воды
В областном центре изменят график отключения горячей воды
До окончания отборочных игр чемпионата мира по футболу в Центральном, Московском и Ленинградском районах Калининграда планового отключения горячего водоснабжения проводиться не будет, — прокомментировали в мэрии.
В первую очередь работы по перекладке теплосетей выполнят в районах Калининграда, которые не будут затронуты проведением игр ЧМ-2018. В период подготовки к отопительному сезону муниципальное предприятие «Калининградтеплосеть» планирует заменить ветхие участки теплосетей с использованием современных трубопроводов, предварительно изолированных в заводских условиях.
«Они обеспечивают практически полное отсутствие тепловых потерь при транспортировке теплоносителя», — отметили в
Матчи чемпионата мира пройдут в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. В Калининграде на новом стадионе на острове Октябрьском пройдут встречи сборных Нигерии и Хорватии (16 июня), Сербии и Швейцарии (22 июня), Испании и Марокко (25 июня), а также Англии и Бельгии (28 июня).
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.