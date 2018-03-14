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16:00 (мск), источник: Калининград.Ru

Власти Калининграда решили перенести отключения горячей воды из-за ЧМ-2018

В областном центре изменят график отключения горячей воды из-за чемпионата мира по футболу. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе городской администрации.

Источник: Калининград.Ru

До окончания отборочных игр чемпионата мира по футболу в Центральном, Московском и Ленинградском районах Калининграда планового отключения горячего водоснабжения проводиться не будет, — прокомментировали в мэрии.

В первую очередь работы по перекладке теплосетей выполнят в районах Калининграда, которые не будут затронуты проведением игр ЧМ-2018. В период подготовки к отопительному сезону муниципальное предприятие «Калининградтеплосеть» планирует заменить ветхие участки теплосетей с использованием современных трубопроводов, предварительно изолированных в заводских условиях.

«Они обеспечивают практически полное отсутствие тепловых потерь при транспортировке теплоносителя», — отметили в пресс-службе. Затраты «Калининградтеплосети» на подготовку к отопительному сезону составят около 190 млн рублей.

Матчи чемпионата мира пройдут в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. В Калининграде на новом стадионе на острове Октябрьском пройдут встречи сборных Нигерии и Хорватии (16 июня), Сербии и Швейцарии (22 июня), Испании и Марокко (25 июня), а также Англии и Бельгии (28 июня).

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