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16:14 (мск), источник: Клопс.ru

Минстрой утвердил среднюю стоимость жилья в Калининградской области

В Министерстве строительства РФ утвердили среднюю стоимость жилья в регионах.

Источник: Клопс.ru

В Калининградской области она составила 38 607 рублей за один квадратный метр. Соответствующая информация содержится в документе, размещённом на федеральном портале с проектами нормативных актов.

Лидерство по стоимости квадратного метра держит Москва, один метр жилой площади в столице стоит 91 670 рублей. За ней следует Санкт-Петербург, где метр оценивается в 67 221 рубль.

Среди наиболее дорогих регионов — Сахалинская область (62 951) и Ненецкий автономный округ (60 166), а также Московская область с ценой метра 57 748 рублей. Самая дешёвая недвижимость в Адыгее — 28 079 рублей за метр, Кабардино-Балкарии — 28 381 и Калмыкии — 28 473.

Ранее стало известно, что Калининград вошёл в число регионов, где максимально снизились цены на вторичное жильё в 2017 году. К таким выводам пришли эксперты онлайн-сервиса объявлений по недвижимости ЦИАН.

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