Минстрой утвердил среднюю стоимость жилья в Калининградской области
В Министерстве строительства РФ утвердили среднюю стоимость жилья в регионах.
В Министерстве строительства РФ утвердили среднюю стоимость жилья в регионах.
В Калининградской области она составила 38 607 рублей за один квадратный метр. Соответствующая информация содержится в документе, размещённом на федеральном портале с проектами нормативных актов.
Лидерство по стоимости квадратного метра держит Москва, один метр жилой площади в столице стоит 91 670 рублей. За ней следует
Среди наиболее дорогих регионов — Сахалинская область (62 951) и Ненецкий автономный округ (60 166), а также Московская область с ценой метра 57 748 рублей. Самая дешёвая недвижимость в Адыгее — 28 079 рублей за метр,
Ранее стало известно, что Калининград вошёл в число регионов, где максимально снизились цены на вторичное жильё в 2017 году. К таким выводам пришли эксперты
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