Рубль продолжил рост после заявлений Мэй о мерах против РФ в связи с делом Скрипаля

Источник: Агентство «Москва»

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ТАСС, 14 марта. Рубль продолжил рост после заявлений премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о мерах против РФ в связи с делом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

При этом индексы Мосбиржи и РТС усилили падение до 1,2−1,4%, до 2291,23 пункта и 1268,08 пункта соответственно.