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16:11 (мск), источник: ТАСС

Рубль продолжил рост после заявлений Мэй о мерах против РФ в связи с делом Скрипаля

При этом, согласно данным торгов, индексы Мосбиржи и РТС усилили падение до 1,2−1,4%

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Источник: Агентство «Москва»
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ТАСС, 14 марта. Рубль продолжил рост после заявлений премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о мерах против РФ в связи с делом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

При этом индексы Мосбиржи и РТС усилили падение до 1,2−1,4%, до 2291,23 пункта и 1268,08 пункта соответственно.

Снижение происходит на фоне заявлений премьер-министр Великобритании Терезы Мэй о мерах против России в связи с делом бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. В частности, премьер отметила, что Британия будет проводить проверки российских частных самолетов и заморозит «сомнительные» счета. Кроме того, британские власти вышлют из страны 23 российских дипломата.

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