Рубль продолжил рост после заявлений Мэй о мерах против РФ в связи с делом Скрипаля
При этом, согласно данным торгов, индексы Мосбиржи и РТС усилили падение до 1,2−1,4%
При этом, согласно данным торгов, индексы Мосбиржи и РТС усилили падение до 1,2−1,4%
ТАСС, 14 марта. Рубль продолжил рост после заявлений
При этом индексы Мосбиржи и РТС усилили падение до 1,2−1,4%, до 2291,23 пункта и 1268,08 пункта соответственно.
Снижение происходит на фоне заявлений
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