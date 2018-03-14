Метростроевцы Петербурга после забастовки подали в суд на СМУ-11

Источник: Metrostroy-spb.ru

Петербургские метростроители подают в суд на компанию «СМУ-11 Метрострой», которая занимается проходкой тоннеля от станции «Театральная» к «Большому проспекту» на Лахтинско-Правобережной линии.

Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 14 марта участники недавней забастовки проходчиков, после которой петербургские власти разработали специальную схему погашения многомесячных долгов по зарплате.

На сегодня многие рабочие уже получили выплаты за ноябрь, декабрь 2017 года и январь 2018 года. Тем не менее, некоторые так и не увидели зарплаты за сентябрь и октябрь прошлого года, когда они уже отказывались от выхода на работу из-за задержек зарплаты, воспользовавшись правом, предоставленным статьей 142 Трудового кодекса РФ.

«За январь погасили. Есть, правда, ещё люди, которым не заплатили сентябрь, октябрь. Они сидели по 142-й статье, не работали. Как я понял, сначала должны были погасить задолженность перед нами, кто работал. Во второй очереди должны решить и с ними», — предполагает один из работников СМУ-11.

Так, проходчику Александру Валееву вернули лишь 12% долга одним переводом, после этого он не получил ничего. Он бастовал с сентября, когда начались проблемы с зарплатой, но, не дождавшись перемен к лучшему, уволился в конце декабря.

«Вчера в суд иск подал. “Метрострой” не настроен без боя отдавать заработную плату тем, кто сидел по 142 статье ТК РФ», — сказал Валеев.

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга уже зарегистрировал его заявление о взыскании со «СМУ-11 Метрострой» невыплаченной заработной платы, других положенных выплат и компенсации за задержку их выплаты.

Готовятся подать в суд и некоторые другие рабочие. Одному из них выплатили лишь 40% за сентябрь, другие не видели ни копейки. По словам Василия Просветова, в офисе компании на улице Некрасова ему прямо сказали, что проще обратиться в суд.

«После подачи заявления в прокуратуру дальнейшие диалоги с ними закончились. Дошло до того, что отказываются выдавать даже документы, такие, как НДФЛ и выписки из трудовой. Мне для налоговой нужна была справка, так не хотели в отделе кадров её выдавать, в итоге, получил только после скандала чуть ли не со всеми людьми в радиусе 30 метров. Отказывают в получении необходимых документов, чтобы сложнее было обращаться в суды, прокуратуру и трудовую инспекцию. Ведь без подтвержающих справок о задолженности обращение попросту не принимали», — заявил Просветов.

Один из рабочих, который все еще находится в штате компании, готов обратиться в прокуратуру, так как предполагает, что без этого не получит деньги за сентябрь и октябрь 2017 года — время первой забастовки. Долг за ноябрь, декабрь и январь перед ним уже погасили.

Тем временем, прокуратура Санкт-Петербурга отчиталась о том, что все долги перед работниками ЗАО «СМУ-11 Метрострой» погашены.

«В результате оперативно принятых мер 13 февраля 2018 года выплачена задолженность по заработной плате за октябрь 2017 — январь 2018 года в размере 106,7 млн рублей», — сообщили в надзорном ведомстве 13 марта.

Напомним, что руководителя ЗАО «СМУ-11 Метрострой» Андрея Морозова и организацию привлекли к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы), на них наложены штрафы. Кроме того, по материалам прокурорской проверки в отношении Морозова в марте было возбуждено уголовное дело по ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).

Это уже не первое уголовное дело, фигурантом которого становится Морозов. Первое было связано с уклонением от налогов на сумму более чем в 700 млн рублей, именно в рамках этого расследования счета СМУ-11 были арестованы в прошлом году, что и привело к многомесячным задержкам зарплаты. Сам Морозов находится на свободе под залог.