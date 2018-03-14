Из Казани открывается новый рейс в Ярославль
С 26 марта из Казани открывается новый рейс в Ярославль.
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С 26 марта из Казани открывается новый рейс в Ярославль.
Рейсы будут осуществляться на воздушных судах CRJ-200 два раза в неделю — по понедельникам и четвергам. Об этом сообщает
— Вылет из Казани в Ярославль запланирован на 16.40, из Ярославля в Казань — в 18.40. Продажа билетов на рейсы уже открыта, — сообщили в авиакомпании.
Время в пути составит чуть больше часа.
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