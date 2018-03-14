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17:49 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Крымский мост могут открыть для автомобилистов после 9 мая

Президент России Владимир Путин осмотрел готовый участок автодорожной части Крымского моста, строительство которого началось в феврале 2016 года.

Присутствовавший при осмотре руководитель «Стройгазмонтажа» (генподрядчик строительства) Аркадий Ротенберг заявил главе государства, что часть моста, предназначенная для движения машин, может быть сдана после 9 мая.

Как пояснил господин Ротенберг, «в декабре 2018 года (автомобильная.— “Ъ”) дорога должна открываться, но в мае будет готова». «Хотелось бы, конечно, чтобы люди могли уже в летний сезон воспользоваться», — сказал в ответ на это господин Путин (цитата по «РИА Новости»).

Как заявил президент, «осталось только дооборудовать автомобильную дорогу, положить асфальтобетон, разметку сделать, — это уже не самая сложная работа».

«Надеюсь, что все будет доведено до конца, как положено, в срок или даже раньше срока», — добавил Владимир Путин.

Он подчеркнул, что при этом обязательно необходимо обеспечить надлежащее качество работ. Ввод в эксплуатацию железнодорожной части моста запланирован на конец 2019 года.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как ранее выяснил «Ъ», в конце прошлого года строительство железнодорожных подходов к Крымскому мосту столкнулось с проблемой, и проект пришлось скорректировать. Это, по предварительным оценкам, потребовало выделения еще до 3 млрд руб. из бюджета.

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