Крымский мост могут открыть для автомобилистов после 9 мая
Президент России Владимир Путин осмотрел готовый участок автодорожной части Крымского моста, строительство которого началось в феврале 2016 года.
Президент России Владимир Путин осмотрел готовый участок автодорожной части Крымского моста, строительство которого началось в феврале 2016 года.
Присутствовавший при осмотре руководитель «Стройгазмонтажа» (генподрядчик строительства) Аркадий Ротенберг заявил главе государства, что часть моста, предназначенная для движения машин, может быть сдана после 9 мая.
Как заявил президент, «осталось только дооборудовать автомобильную дорогу, положить асфальтобетон, разметку сделать, — это уже не самая сложная работа».
«Надеюсь, что все будет доведено до конца, как положено, в срок или даже раньше срока», — добавил Владимир Путин.
Он подчеркнул, что при этом обязательно необходимо обеспечить надлежащее качество работ. Ввод в эксплуатацию железнодорожной части моста запланирован на конец 2019 года.
Как ранее выяснил «Ъ», в конце прошлого года строительство железнодорожных подходов к Крымскому мосту столкнулось с проблемой, и проект пришлось скорректировать. Это, по предварительным оценкам, потребовало выделения еще до 3 млрд руб. из бюджета.
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