Крымский мост могут открыть для автомобилистов после 9 мая

Присутствовавший при осмотре руководитель «Стройгазмонтажа» (генподрядчик строительства) Аркадий Ротенберг заявил главе государства, что часть моста, предназначенная для движения машин, может быть сдана после 9 мая.

Как пояснил господин Ротенберг, «в декабре 2018 года (автомобильная.— “Ъ”) дорога должна открываться, но в мае будет готова». «Хотелось бы, конечно, чтобы люди могли уже в летний сезон воспользоваться», — сказал в ответ на это господин Путин (цитата по «РИА Новости»).