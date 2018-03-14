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19:18 (мск), источник: Kazinform

В Казахстане подешевели какао, кофе и рыба

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В Казахстане цены на экспортируемые товары в январе 2018 года по сравнению с декабрем 2017 года повысились на 0,2%, на импортируемые — на 0,9%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК.

Источник: Kazinform

В отчетном периоде повышение цен экспортных поставок зафиксировано на железные руды — на 12,5%, медь — на 11,6%, марганцевые руды — на 8,2%, уголь — на 5,1%, нефть — на 1,1%, а их понижение — на цинк на 2,9%, алюминий — на 2,5%, прокат черных металлов — на 1,4%.

Рост цен отмечен на ячмень — на 0,7%, хлопок — на 0,4%, их понижение — на пшеницу на 1,1%, шерсть — на 0,5%.

Из импортируемой продукции маргарин подорожал на 2,7%, макаронные изделия — на 2,4%, колбасы — на 2%, молочная продукция — на 1,6%, кондитерские изделия — на 1,5%, овощи — на 0,6%, какао подешевел на 2,5%, кофе — на 1,4%, рыба — на 1,2%, чай — на 1%. Цены на табак стали выше на 17,1%, древесину — на 2,1%, текстильные изделия — на 1,9%, обувь — на 1,2%, на шины — ниже на 0,7%.

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