В Казахстане подешевели какао, кофе и рыба

Источник: Kazinform

В отчетном периоде повышение цен экспортных поставок зафиксировано на железные руды — на 12,5%, медь — на 11,6%, марганцевые руды — на 8,2%, уголь — на 5,1%, нефть — на 1,1%, а их понижение — на цинк на 2,9%, алюминий — на 2,5%, прокат черных металлов — на 1,4%.

Рост цен отмечен на ячмень — на 0,7%, хлопок — на 0,4%, их понижение — на пшеницу на 1,1%, шерсть — на 0,5%.