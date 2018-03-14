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19:17 (мск), источник: Publika.md

Тариф на электроэнергию повышать не будут

Тариф на электроэнергию повышать не будут, несмотря на повышение закупочной цены. В министерство экономики заявили, что тариф может даже снизится.

Источник: Publika.md

«По нашему мнению, оснований для повышения тарифа нет благодаря новой методологии расчета, которая включает курс валют и другие факторы. Более того, есть резервы для снижения стоимости поставки. Но окончательные расчеты должно сделать Агентство по регулированию в энергетике».

70% электроэнергии Молдова закупит у Кучурганской ГРЭС, остальное в Украине. По новым контрактам, средняя закупочная цена выросла на 10%, составив 52 доллара 40 центов за тысячу мегаватт-час.

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