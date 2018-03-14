Тариф на электроэнергию повышать не будут
Тариф на электроэнергию повышать не будут, несмотря на повышение закупочной цены. В министерство экономики заявили, что тариф может даже снизится.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Тариф на электроэнергию повышать не будут, несмотря на повышение закупочной цены. В министерство экономики заявили, что тариф может даже снизится.
«По нашему мнению, оснований для повышения тарифа нет благодаря новой методологии расчета, которая включает курс валют и другие факторы. Более того, есть резервы для снижения стоимости поставки. Но окончательные расчеты должно сделать Агентство по регулированию в энергетике».
70% электроэнергии Молдова закупит у Кучурганской ГРЭС, остальное в Украине. По новым контрактам, средняя закупочная цена выросла на 10%, составив 52 доллара 40 центов за тысячу
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.