Ленинградский мост в Челябинске закроют на ремонт летом

Источник: РИА "Новости"

Летом этого года Ленинградский мост планируют закрыть на капитальный ремонт. В прошлом году специалисты осмотрели дорожное сооружение и пришли к выводу, что откладывать ремонт больше нельзя. Об этом в эфире одной из челябинских радиостанций заявил заместитель начальника ГИБДД города Челябинска Алексей Горшков.

Многие челябинские автолюбители не без опасения проезжают по Ленинградскому мосту. Челябинцев беспокоит тот факт, что мост заметно «вибрирует», если остановиться на нем во время большого скопления машин.

По предварительным данным реконструкция моста может продлиться около года.