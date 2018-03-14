Ленинградский мост в Челябинске закроют на ремонт летом
Планируется обновить несущие конструкции и расширить дорожное полотно.
Планируется обновить несущие конструкции и расширить дорожное полотно.
Летом этого года Ленинградский мост планируют закрыть на капитальный ремонт. В прошлом году специалисты осмотрели дорожное сооружение и пришли к выводу, что откладывать ремонт больше нельзя. Об этом в эфире одной из челябинских радиостанций заявил заместитель начальника ГИБДД города Челябинска Алексей Горшков.
Многие челябинские автолюбители не без опасения проезжают по Ленинградскому мосту. Челябинцев беспокоит тот факт, что мост заметно «вибрирует», если остановиться на нем во время большого скопления машин.
По предварительным данным реконструкция моста может продлиться около года.
Напомним, По мосту проходит самая длинная улица Челябинска — проспект Победы, а сам мост считается символической границей между Уралом и Сибирью.
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