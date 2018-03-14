Очередная партия польских яблок была раздавлена в Омской области

Во вторник, 13 марта, а Омск пытались ввезти партию польских яблок. Подкарантинную продукцию нашли специалисты регионального Россельхознадзора в багажнике легкового автомобиля. Свежие фрукты весом 41,1 кг следовали из Казахстана. Владелец яблок пытался скрыть страну происхождения продукции и во время досмотра срывал этикетки, на которых была указана Польша.