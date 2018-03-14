Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
РФ сразу отреагировала на высылку своих дипломатов из Британии
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Случайное сообщение спасло смертельно больного ребенка
Тиллерсон перед уходом обратился с призывом к России
Безумная любовь вопреки всему и другие факты о Стивене Хокинге
Философия в будуаре и за его пределамиКуда эволюционирует женское белье в эпоху борьбы с домогательствами.
Китай отреагировал на огульное обвинение Мэй в адрес России
Стали известны подробности смерти Табакова
Toyota раскрыла первое изображение нового RAV4
Subaru анонсировала новый Forester
СМИ раскрыли сумму оставленного Олегом Табаковым наследства
Стал известен секрет новейшей ракеты России – СМИ
Бывший муж Дженнифер Энистон завел новый роман
Сестра Димы Билана стала роковой красоткой
Статистика смертности россиян подчинилась указам Путина
8 фраз, которые нельзя говорить человеку во время панической атаки
От «меблирашек» до «евродвушек»: как менялись стандарты жилья
До и после: новая жизнь «убитых» квартир
Фоторепортажи
20Умер народный артист Олег Табаков
8Знаменитая арка ледника Перито-Морено обрушилась
21:52 (мск), источник: Om1.ru

Очередная партия польских яблок была раздавлена в Омской области

Подкарантинные фрукты пытались ввезти из Казахстана.

Во вторник, 13 марта, а Омск пытались ввезти партию польских яблок. Подкарантинную продукцию нашли специалисты регионального Россельхознадзора в багажнике легкового автомобиля. Свежие фрукты весом 41,1 кг следовали из Казахстана. Владелец яблок пытался скрыть страну происхождения продукции и во время досмотра срывал этикетки, на которых была указана Польша.

Яблоки задержали, а затем уничтожили раздавив.

Напомним, что согласно Указу президента России от 29 июля 2015 г. № 391 «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» подкарантинная продукция должна уничтожаться.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Омский «Авангард» вылетел из плей-офф после поражения от «Салавата Юлаева» в седьмом матче
Ученые прогнозируют потепление и увеличение осадков зимой в России
Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов
Ксению Собчак довели до слез во время теледебатов
В США госпитализировали нобелевского лауреата, его жена мертва
Мужчина провел 25 лет в рабстве в Казахстане
Мирей Матье высказалась о скандале со Слуцким
“Вместе мы - огромная сила“: Путин поздравил Крым
Украина готовится денонсировать договор о дружбе с Россией
Спорт
Хайнкес возродил великую «Баварию». И вывел ее в четвертьфинал «Бавария» уверенно довершила начатое в Мюнхене и в ответном матче Лиги чемпионов обыграла «Бешикташ»
Авто
Новую «Ниву» пообещали не делать похожей на «Дастер» АВТОВАЗ намерен сохранить черты дизайна внедорожника Lada 4x4 в новом поколении модели
Hi-Tech
Женщины в России получили неожиданный подарок Очень дешевый смартфон оказался самым популярным подарком
Кино
Умер режиссер фильмов «Соломенная шляпка» и «Мэри Поппинс» Создатель многих популярных советских фильмов Леонид Квинихидзе скончался на 81-м году жизни
Недвижимость
От «меблирашек» до «евродвушек»: как менялись стандарты жилья
Назван главный конкурент «Зарядья»
Минстрой утвердил стоимость жилья для регионов России
Участников реновации предупредили о мошенниках
Леди
Валерия и Иосиф Пригожин, Григорий и Анна Лепс и другие пары, которые вместе с 90-х Некоторые звездные пары сложились в не самое простое время – 90-е и начало 00-х годов, но любовь и терпение помогли им сохранить отношения до сегодняшних дней.
Дети
Ксения Собчак поделилась трогательным фото сына с бабушкой Людмила Нарусова испытывает к полуторагодовалому внуку особенные чувства
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь