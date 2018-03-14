Очередная партия польских яблок была раздавлена в Омской области
Подкарантинные фрукты пытались ввезти из Казахстана.
Подкарантинные фрукты пытались ввезти из Казахстана.
Во вторник, 13 марта, а Омск пытались ввезти партию польских яблок. Подкарантинную продукцию нашли специалисты регионального Россельхознадзора в багажнике легкового автомобиля. Свежие фрукты весом 41,1 кг следовали из Казахстана. Владелец яблок пытался скрыть страну происхождения продукции и во время досмотра срывал этикетки, на которых была указана Польша.
Яблоки задержали, а затем уничтожили раздавив.
Напомним, что согласно Указу президента России от 29 июля 2015 г. № 391 «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» подкарантинная продукция должна уничтожаться.
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