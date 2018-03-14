В Свердловской области в 2017 году сдали пять проблемных домов

Источник: РИА "Новости"

В среду губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подвел итоги работы координационной комиссии за прошлый год и обсудил планы на нынешний.

«Во втором полугодии 2017 года сданы пять проблемных домов. Это один из домов жилого комплекса “Березки” в Березовском, дом по Удовенко, 25 в Нижнем Тагиле и три дома в Екатеринбурге — по улице Червонная, 19, 1-й блок таунхаусов ЖК “Западный” и 25-этажный жилой дом по улице Академика Постовского, 6. Всего квартиры получили 840 человек», — говорится в сообщении.

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Куйвашев напомнил о словах президента России о том, что перекладывать финансовые риски по строительству жилья на плечи граждан недопустимо. «Президент поставил задачу — обеспечить своевременное решение проблем граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков. Для решения этой задачи в Свердловской области создана межведомственная координационная комиссия, на которую возложена миссия по завершению строительства проблемных объектов», — отметил он.

В «дорожной карте» Свердловской области осталось 16 площадок, на которых возводится 21 многоквартирный дом. Количество пострадавших человек составляет 3387 человек. В нынешнем году планируется завершить строительство 16 домов. Так, в самое ближайшее время ожидается сдача еще одного дома в ЖК «Березки» и двух блоков таунхаусов ЖК «Западный».