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09:34 (мск), источник: РИА Новости

Аксенов заявил, что Крым готов принимать гостей со всего мира

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар — РИА Новости. Крым благодаря новому терминалу аэропорта «Симферополь» сможет принимать гостей со всего мира, заявил глава республики Сергей Аксенов.

Источник: РИА "Новости"

Президент России Владимир Путин в среду осмотрел новый аэровокзальный комплекс аэропорта Симферополя.

Аксенов подчеркнул, что новый аэровокзальный комплекс создан с нуля в предельно сжатые сроки. На его реализацию потребовалось два года.

«Весь мир видит, что дистанция между проектом и его воплощением, между мечтой и реальностью в Крыму минимальна! Новый аэровокзальный комплекс позволит принимать 6,5 миллионов пассажиров в год. Так что добро пожаловать в Крым! Мы готовы принимать гостей со всего мира», — написал Аксенов на своей странице в Facebook.

Строительство нового аэровокзала в Симферополе — самый крупный инвестиционный проект в Крыму, он оценивается в 32 миллиарда рублей: 30% средств привлечены инвесторами, 70% выделяется крымскими банками. Доля республики в новом терминале — 49%, 51% — доля пула инвесторов. Генеральный подрядчик стройки ООО Alfa Construction.

Терминал площадью более 78 тысяч квадратных метров сможет пропускать до 3,65 тысячи пассажиров в час или до 6,5 миллиона в год. Планируется, что введение в строй терминала завершится к летнему туристическому сезону 2018 года.

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