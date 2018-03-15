В Ростовской области капитально отремонтируют в кредит 60 домов в 2018 году

В прошлом году Ростовская область вошла в семерку регионов, которые получат финансовую поддержку на возмещение части расходов на уплату процентов за пользование кредитом. Теперь ТСЖ и ЖСК, которые приняли решение о накоплении взносов на капремонт общего имущества на спецсчете, могут взять кредит на капитальный ремонт по льготной процентной ставке.

Государство будет погашать проценты в течение пяти лет, а сам кредит собственники погасят за счет взносов на капитальный ремонт домов. Возможностью провести капремонт в кредит с возмещением части расходов на уплату процентов в 2017 году воспользовались 22 владельца спецсчетов в девяти муниципалитетах региона. Общий объем финансирования составил 57,5 млн рублей, в том числе кредитные средства — 40,1 млн рублей.