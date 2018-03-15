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12:38 (мск), источник: Городской репортер

В Ростовской области капитально отремонтируют в кредит 60 домов в 2018 году

Жители более 60 домов в Ростовской области подали заявки на участие в 2018 году в программе субсидирования процентной ставки по кредиту на капитальный ремонт. Об этом сообщает управление информационной политики правительства области.

В прошлом году Ростовская область вошла в семерку регионов, которые получат финансовую поддержку на возмещение части расходов на уплату процентов за пользование кредитом. Теперь ТСЖ и ЖСК, которые приняли решение о накоплении взносов на капремонт общего имущества на спецсчете, могут взять кредит на капитальный ремонт по льготной процентной ставке.

Государство будет погашать проценты в течение пяти лет, а сам кредит собственники погасят за счет взносов на капитальный ремонт домов. Возможностью провести капремонт в кредит с возмещением части расходов на уплату процентов в 2017 году воспользовались 22 владельца спецсчетов в девяти муниципалитетах региона. Общий объем финансирования составил 57,5 млн рублей, в том числе кредитные средства — 40,1 млн рублей.

С помощью кредитных средств отремонтированы 35 систем, в том числе шесть крыш, семь фасадов, четыре инженерных системы электроснабжения, две системы холодного водоснабжения, одна горячего, одна водоотведения и 14 лифтов в пяти домах.

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