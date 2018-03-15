В Ростовской области капитально отремонтируют в кредит 60 домов в 2018 году

В прошлом году Ростовская область вошла в семерку регионов, которые получат финансовую поддержку на возмещение части расходов на уплату процентов за пользование кредитом. Теперь ТСЖ и ЖСК, которые приняли решение о накоплении взносов на капремонт общего имущества на спецсчете, могут взять кредит на капитальный ремонт по льготной процентной ставке.
Государство будет погашать проценты в течение пяти лет, а сам кредит собственники погасят за счет взносов на капитальный ремонт домов. Возможностью провести капремонт в кредит с возмещением части расходов на уплату процентов в 2017 году воспользовались 22 владельца спецсчетов в девяти муниципалитетах региона. Общий объем финансирования составил 57,5 млн рублей, в том числе кредитные средства — 40,1 млн рублей.
С помощью кредитных средств отремонтированы 35 систем, в том числе шесть крыш, семь фасадов, четыре инженерных системы электроснабжения, две системы холодного водоснабжения, одна горячего, одна водоотведения и 14 лифтов в пяти домах.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.