15 марта в Уфе состоится ярмарка строительных вакансий
УФА, 15 мар 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В Уфе 15 марта пройдет ярмарка вакансий строительных организаций, сообщили в городском центре занятости населения.
УФА, 15 мар 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В Уфе 15 марта пройдет ярмарка вакансий строительных организаций, сообщили в городском центре занятости населения.
Среди предлагаемых вакансий — автоэлектрик, бетонщик, водитель автомобиля, дворник, инженер, каменщик, маляр, машинист крана, монтажник строительных работ, рабочий, слесарь и токарь.
По традиции посетителям ярмарки представят весь спектр государственных услуг в сфере занятости, включая информирование о положении на рынке труда, консультации психолога, компьютерную профориентационную диагностику, а также консультации по профессиональной ориентации.
Все услуги оказываются бесплатно.
Место и время проведения ярмарки — бульвар Ибрагимова, 47/1, с 10 до 12 часов.
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