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06:40 (мск), источник: ИА Башинформ

15 марта в Уфе состоится ярмарка строительных вакансий

УФА, 15 мар 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В Уфе 15 марта пройдет ярмарка вакансий строительных организаций, сообщили в городском центре занятости населения.

Источник: Башинформ

Среди предлагаемых вакансий — автоэлектрик, бетонщик, водитель автомобиля, дворник, инженер, каменщик, маляр, машинист крана, монтажник строительных работ, рабочий, слесарь и токарь.

По традиции посетителям ярмарки представят весь спектр государственных услуг в сфере занятости, включая информирование о положении на рынке труда, консультации психолога, компьютерную профориентационную диагностику, а также консультации по профессиональной ориентации.

Все услуги оказываются бесплатно.

Место и время проведения ярмарки — бульвар Ибрагимова, 47/1, с 10 до 12 часов.

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