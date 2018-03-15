Решено, через какие села Молдовы пройдет газопровод Унгены-Кишинев
Граждане, недовольные суммой компенсации за изъятые на пути строительства газопровода
Граждане, недовольные суммой компенсации за изъятые на пути строительства газопровода
КИШИНЕВ, 14 мар — Sputnik. Утвержден список сел населенных пунктов Молдовы, через которые пройдет газопровод
Согласно документу, объектами экспроприации являются недвижимое имущество (земельные участки), находящиеся в частной собственности или во владении административно территориальных единиц, которые входят в состав или соприкасаются с некоторыми населенными пунктами.
В их числе Кишинев, коммуны Тохатин, Стэучень, Грэтиешть и село Гидигич (муниципий Кишинев); села Сирець, Рошкань, Негрешть, Кэприяна, Ворничень, коммуны Рэдень, Гелэуза, Пэнэшешть и город Буковэц (район Стрэшень); коммуна Тузара, села Питушка, Нишкань, Темелеуць, Петичень, Вэлчинец, Садова и город Кэлэрашь (район Кэлэрашь); села Милешть (район Ниспорень); коммуна Алексеевка, Пырлица, Тодирешть, Загаранча и село Рэдений Векь (район Унгень).
Ущерб владельцам недвижимого имущества (участков) будет возмещаться на базе оценки, проведенной экспертами. Деньги они получат в течение трех месяцев с момента принятия решения об изъятии земельной собственности. Граждане, недовольные суммой компенсации, смогут ее опротестовать в судебном порядке в течение двух лет.
При этом ущерб за экспроприированные земельные участки, которые лягут на пути строительства газопровода
Газовая ветка Кишинев — Унгены должна подключить молдавскую столицу, главную область потребления газа в стране, к построенному ранее при поддержке ЕС и Румынии, соединяющему Молдову и Румынию газопроводу Яссы — Унгены, которым управляет созданное несколько лет назад Vestmoldtransgaz. Это предприятие приватизировала не так давно румынская компания Transgaz.
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На данный момент через газопровод
Чтобы вложенные в газопровод
В конце мая 2015 года главы правительств Молдовы и Румынии подписали Меморандум о взаимопонимании в вопросах реализации проектов по объединению газовых и энергетических сетей двух стран. Документ предусматривает продление газопровода
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