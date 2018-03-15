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03:19 (мск), источник: VLADNEWS

Китайцы построят в Приморье три микрорайона и сухой док

Сроки реализации проекта — конец 2019 года.

Источник: VLADNEWS

Китайская госкорпорация China Communications Construction Company (СССС) к концу 2019 года построит в Приморье на судоверфи «Звезда» сухой док и три микрорайона для работников верфи, а в апреле закончит разработку технико-экономического обоснования модернизации транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2». Об этом сообщает РИА VladNews со ссылкой на сообщение пресс-службы администрации края по итогам встречи врио губернатора региона Андрея Тарасенко с главой московского филиала СССС Ма Цзиньляном.

«В ходе встречи стороны обсудили также вопрос участия СССС в строительстве судоверфи “Звезда” в Большом Камне. Осенью китайская корпорация заключила контракт на строительство здесь сухого дока и трех жилых микрорайонов. Завершить работы корпорация должна до конца 2019 года», — говорится в сообщении.

Китайские инвесторы активно участвуют в проектах на Дальнем Востоке. Так, по данным Корпорации развития Дальнего Востока, сейчас в свободном порту Владивосток и территориях опережающего развития осуществляют свои проекты 24 компании с китайскими инвестициями, общий объем инвестиций составляет 3,35 млрд долларов. Одним из эффективных механизмов привлечения бизнеса из КНР на территории с этими экономическими режимами должен стать Центр поддержки и привлечения китайских инвестиций на Дальнем Востоке с офисами во Владивостоке и Пекине, соглашение о создании которого было подписано в 2017 году между Агентством по привлечению инвестиций и поддержке экспорта и Китайской ассоциацией по развитию предприятий за рубежом.

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