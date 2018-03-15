Китайцы построят в Приморье три микрорайона и сухой док

Китайская госкорпорация China Communications Construction Company (СССС) к концу 2019 года построит в Приморье на судоверфи «Звезда» сухой док и три микрорайона для работников верфи, а в апреле закончит разработку технико-экономического обоснования модернизации транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2». Об этом сообщает РИА VladNews со ссылкой на сообщение пресс-службы администрации края по итогам встречи врио губернатора региона Андрея Тарасенко с главой московского филиала СССС Ма Цзиньляном.

Китайские инвесторы активно участвуют в проектах на Дальнем Востоке. Так, по данным Корпорации развития Дальнего Востока, сейчас в свободном порту Владивосток и территориях опережающего развития осуществляют свои проекты 24 компании с китайскими инвестициями, общий объем инвестиций составляет 3,35 млрд долларов. Одним из эффективных механизмов привлечения бизнеса из КНР на территории с этими экономическими режимами должен стать Центр поддержки и привлечения китайских инвестиций на Дальнем Востоке с офисами во Владивостоке и Пекине, соглашение о создании которого было подписано в 2017 году между Агентством по привлечению инвестиций и поддержке экспорта и Китайской ассоциацией по развитию предприятий за рубежом.