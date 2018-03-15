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03:20 (мск), источник: ДЕЙТА

Грузовик, ехавший в Хабаровск, остановили в Приморье, и не зря

Грузовой автомобиль, следовавший по маршруту Хабаровск — Уссурийск, остановили для проверки в Пожарском районе Приморья, об этом DEITA. RU сообщили в Управлении Россельхознадзора.

Решив осмотреть машину, сотрудники ГИБДД обнаружили более 650 килограммов икры, расфасованной в 156 контейнеров. Сопроводительные документы на товар водитель предоставить не смог. На упаковке продукции отсутствовала маркировка, содержащая сведения о производителе, дате выработки и окончании срока годности.

В связи с этим нелегальная продукция изъята из оборота и помещена на изолированное хранение. В отношении водителя за несоблюдение требований ветеринарного законодательства возбуждено административное производство.

Таисия Масина.

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