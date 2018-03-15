Во Владивостоке продолжается проверка работы автобусного парка
Особое внимание специалисты уделяют техническому состоянию автобусов.
Особое внимание специалисты уделяют техническому состоянию автобусов.
В краевом центре продолжается проверка работы автобусов, стоящих на внутригородских линиях. Особое внимание специалисты уделяют их техническому состоянию, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Такое поручение руководителям автотранспортных предприятий Владивостока дал начальник городского управления транспорта Сергей Цыбулин.
Параллельно с этим проверки технического состояния автобусов проводят сотрудники отдела ГИБДД УМВД России по г. Владивостоку. Очередная из них прошла сегодня утром. Не прошедшие проверку машины снимаются с маршрутов. По данным ведомства, сегодня на линии не допущены пять автобусов.
«Общественный транспорт в городе должен быть однотипным, чистым, красивым, комфортным, ходить по расписанию, стоять на остановках не более двух минут, водители которого не должны разговаривать по телефону во время движения и прикасаться к деньгам пассажиров, заявил он. Мы понимаем, что и как можно улучшить. В соответствии с этим видением будет разработана программа и в отношении коммерческих перевозчиков, и в отношении муниципального транспорта».
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