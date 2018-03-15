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03:27 (мск), источник: VLADNEWS

Во Владивостоке продолжается проверка работы автобусного парка

Особое внимание специалисты уделяют техническому состоянию автобусов.

Источник: VLADNEWS

В краевом центре продолжается проверка работы автобусов, стоящих на внутригородских линиях. Особое внимание специалисты уделяют их техническому состоянию, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Такое поручение руководителям автотранспортных предприятий Владивостока дал начальник городского управления транспорта Сергей Цыбулин.

Параллельно с этим проверки технического состояния автобусов проводят сотрудники отдела ГИБДД УМВД России по г. Владивостоку. Очередная из них прошла сегодня утром. Не прошедшие проверку машины снимаются с маршрутов. По данным ведомства, сегодня на линии не допущены пять автобусов.

Напомним, навести порядок в сфере общественного транспорта Владивостока поручил глава города Виталий Веркеенко.

«Общественный транспорт в городе должен быть однотипным, чистым, красивым, комфортным, ходить по расписанию, стоять на остановках не более двух минут, водители которого не должны разговаривать по телефону во время движения и прикасаться к деньгам пассажиров, заявил он. Мы понимаем, что и как можно улучшить. В соответствии с этим видением будет разработана программа и в отношении коммерческих перевозчиков, и в отношении муниципального транспорта».

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