Во Владивостоке продолжается проверка работы автобусного парка

Параллельно с этим проверки технического состояния автобусов проводят сотрудники отдела ГИБДД УМВД России по г. Владивостоку. Очередная из них прошла сегодня утром. Не прошедшие проверку машины снимаются с маршрутов. По данным ведомства, сегодня на линии не допущены пять автобусов.

«Общественный транспорт в городе должен быть однотипным, чистым, красивым, комфортным, ходить по расписанию, стоять на остановках не более двух минут, водители которого не должны разговаривать по телефону во время движения и прикасаться к деньгам пассажиров, заявил он. Мы понимаем, что и как можно улучшить. В соответствии с этим видением будет разработана программа и в отношении коммерческих перевозчиков, и в отношении муниципального транспорта».