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03:46 (мск), источник: Известия

Центробанк создаст единый реестр вкладчиков на базе технологии блокчейн

В России появится единый реестр вкладчиков на базе технологии блокчейн, который в 2019 году создадут Центробанк и Агентство по страхованию вкладов, рассказали «Известиям» источники, близкие к АСВ и ЦБ.

ЦБ: $ 56.9372   +0.00 € 70.5338   +0.38 ММВБ: $ 57.1225   +0.10 € 70.6600   +0.00
Источник: Reuters
Справка
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Его внедрение поможет бороться с недобросовестными банкирами, уничтожающими базы данных клиентов в момент отзыва лицензии. Ожидается, что нововведение повысит прозрачность рынка банковских депозитов.

При открытии депозита информацию об этом кредитная организация будет записывать в блок реестра, который будет храниться на сервере ЦБ. В каждом блоке будут храниться персональные данные, название банка и сумма.

Отмечается, что данные из блокчейн-реестра нельзя изменить или удалить, поэтому вся информация о вкладчиках будет надежно защищена. Таким образом, использование технологии блокчейн поможет избежать ситуаций, когда при отзыве лицензии банки «теряют» базы данных вкладчиков.

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13 марта© Ньюстюб
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