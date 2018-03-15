Центробанк создаст единый реестр вкладчиков на базе технологии блокчейн

Источник: Reuters

Справка Что нужно знать о смарт-контрактах Как смарт-контракты, которые живут в блокчейне, заменят бумажные договоры и облегчат нашу жизнь. Подробнее

Его внедрение поможет бороться с недобросовестными банкирами, уничтожающими базы данных клиентов в момент отзыва лицензии. Ожидается, что нововведение повысит прозрачность рынка банковских депозитов.

При открытии депозита информацию об этом кредитная организация будет записывать в блок реестра, который будет храниться на сервере ЦБ. В каждом блоке будут храниться персональные данные, название банка и сумма.