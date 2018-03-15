Минпромторг расширил перечень облагаемых повышенным налогом автомобилей
Минпромторг расширил до 1126 позиций перечень автомобилей стоимостью от 3 млн рублей, которые облагаются повышенным транспортным налогом.
Минпромторг расширил до 1126 позиций перечень автомобилей стоимостью от 3 млн рублей, которые облагаются повышенным транспортным налогом.
Список расширился как за счет увеличения комплектаций прошлогодних новинок, так и за счет новых моделей или смены поколений. В числе новичков значатся Land Rover Velar,
Как полагают эксперты, на увеличение перечня повлиял рост цен на автомобили, вызванный повышением акцизов и утилизационного сбора.
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