Минпромторг расширил перечень облагаемых повышенным налогом автомобилей

Список расширился как за счет увеличения комплектаций прошлогодних новинок, так и за счет новых моделей или смены поколений. В числе новичков значатся Land Rover Velar, Mercedes-AMG E 63, Mercedes-Benz All-Terrain, E-Class Estate, Rolls-Royce Phantom, BMW M5 Lexus LC500.