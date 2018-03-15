Во Владивостоке регулировкой дорожного движения займутся японцы
В краевой столице планируется установить первый такой «умный светофор».
В краевой столице планируется установить первый такой «умный светофор».
В среду 14 марта заместитель главы администрации города Владивостока Леонид Вильчинский провел рабочую встречу с представителями японской компании «Kyosan Electric» во главе с ее руководителем направления продаж оборудования по регулировке дорожного движения Хомма Ясухико, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Основной целью этой рабочей встречи стало обсуждение возможностей установки во Владивостоке так называемых «умных светофоров» японской системы ARTEMIS. Она позволяет с помощью ультразвуковых детекторов и контроллеров ввести автоматический режим работы светофоров в зависимости от интенсивности потока автотранспорта на тех или иных участках городских дорог.
Леонид Вильчинский напомнил, что данная работа находится в рамках крупного двустороннего
Хомма Ясухико представил участникам рабочей встречи презентацию оборудования компании «Kyosan Electric», в ходе которой сообщил, что пилотные проекты по установке «умных светофоров» уже реализованы на ряде автомагистралей в Москве и Воронеже и заслужили высокую оценку участников дорожного движения. С помощью системы ARTEMIS здесь удалось сократить время передвижения автотранспорта на 28−40 процентов.
При этом участники рабочей встречи пришли к единому мнению, что для дальнейшего продвижения системы ARTEMIS во Владивостоке, особенно в центре города, требуется учесть и преодолеть целый комплекс проблем. Это особенности дорожного рельефа, система одностороннего движения на ряде автомагистралей, организация стояночных автомест, контроль за стихийной парковкой машин. Данное направление станет приоритетным в ходе следующих рабочих встреч представителей администрации Владивостока и японской компании «Kyosan Electric».
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