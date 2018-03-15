Во Владивостоке регулировкой дорожного движения займутся японцы

Источник: VLADNEWS

В среду 14 марта заместитель главы администрации города Владивостока Леонид Вильчинский провел рабочую встречу с представителями японской компании «Kyosan Electric» во главе с ее руководителем направления продаж оборудования по регулировке дорожного движения Хомма Ясухико, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Во встрече участвовали начальник управления международных отношений и туризма администрации Владивостока Алексей Кушнир, заместитель начальника управления дорог и благоустройства администрации города Максим Акульшин, а также вице-консул генерального консульства Японии во Владивостоке Хидака Тосифуми, секретарь генерального консульства Японии во Владивостоке Екатерина Прокопчик, ведущий инженер по светофорному оборудованию компании «Kyosan Electric» Нотаки Рёта и директор ООО «ТехноНиппон», представляющего интересы «Kyosan» в РФ, Алексей Усков.

Основной целью этой рабочей встречи стало обсуждение возможностей установки во Владивостоке так называемых «умных светофоров» японской системы ARTEMIS. Она позволяет с помощью ультразвуковых детекторов и контроллеров ввести автоматический режим работы светофоров в зависимости от интенсивности потока автотранспорта на тех или иных участках городских дорог.

В последние годы, особенно с увеличением количества автотранспортных средств, дорожные «пробки» стали большой проблемой практически для всех городов мира. Помимо неоправданных потерь времени участников дорожного движения они из-за выхлопных газов наносят ущерб экологии, увеличивают расход топлива и соответственно финансовых средств на заправку автомобилей. Японские «умные светофоры», как показал опыт эксплуатации в их стране, позволяют при сравнительно небольших затратах значительно уменьшить эти потери.

Леонид Вильчинский напомнил, что данная работа находится в рамках крупного двустороннего российско-японского правительственного проекта по совершенствованию городского среды, старт которому дали президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе состоявшегося во Владивостоке Восточного экономического форума.

Хомма Ясухико представил участникам рабочей встречи презентацию оборудования компании «Kyosan Electric», в ходе которой сообщил, что пилотные проекты по установке «умных светофоров» уже реализованы на ряде автомагистралей в Москве и Воронеже и заслужили высокую оценку участников дорожного движения. С помощью системы ARTEMIS здесь удалось сократить время передвижения автотранспорта на 28−40 процентов.

Во Владивостоке планируется установить (пока в тестовом режиме) первый такой «умный светофор» на одном из самых оживленных городских перекрестков — в районе пересечения проспекта 100-летия и улицы Русской. Сразу после окончания рабочей встречи ее участники отправились туда, чтобы на месте изучить все особенности движения насыщенного потока автотранспорта в этом районе.