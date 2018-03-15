Количество въезжающих в Россию туристов из США увеличилось на 25%
Глава Ростуризма Олег Сафонов рассказал «Известиям» об увеличении въездного турпотока на 20−25% к 2022 году.
Глава Ростуризма Олег Сафонов рассказал «Известиям» об увеличении въездного турпотока на 20−25% к 2022 году.
«Мы открываем офис в Индии — это очень перспективное направление, сулящее существенный приток туристов. В США открываем пять офисов — в Вашингтоне, Хьюстоне,
По его словам, сейчас наблюдается «очень хорошая динамика въездного потока из США», несмотря на отсутствие национальных туристских офисов.
«За девять месяцев 2017 года погранслужба ФСБ России зафиксировала рост числа въезжающих в страну американских туристов на 25% по отношению к аналогичному периоду 2016-го», — отметил Сафонов.
Глава Ростуризма уверен, что «антироссийская пропаганда вызывает у американских граждан большой интерес к нашей стране».
«Так часто случается. Им рассказывают небылицы о том, что происходит в России, а у людей возникает желание приехать и своими глазами посмотреть. Западная пропагандистская кампания, направленная на дискредитацию РФ, как ни удивительно, работает на увеличение въездных потоков в нашу страну», — подчеркнул Сафонов.
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