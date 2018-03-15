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04:15 (мск), источник: Известия

Количество въезжающих в Россию туристов из США увеличилось на 25%

Глава Ростуризма Олег Сафонов рассказал «Известиям» об увеличении въездного турпотока на 20−25% к 2022 году.

Источник: РИА "Новости"

«Мы открываем офис в Индии — это очень перспективное направление, сулящее существенный приток туристов. В США открываем пять офисов — в Вашингтоне, Хьюстоне, Сан-Франциско, Сиэтле и Нью-Йорке», — сказал чиновник.

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По его словам, сейчас наблюдается «очень хорошая динамика въездного потока из США», несмотря на отсутствие национальных туристских офисов.

«За девять месяцев 2017 года погранслужба ФСБ России зафиксировала рост числа въезжающих в страну американских туристов на 25% по отношению к аналогичному периоду 2016-го», — отметил Сафонов.

Глава Ростуризма уверен, что «антироссийская пропаганда вызывает у американских граждан большой интерес к нашей стране».

«Так часто случается. Им рассказывают небылицы о том, что происходит в России, а у людей возникает желание приехать и своими глазами посмотреть. Западная пропагандистская кампания, направленная на дискредитацию РФ, как ни удивительно, работает на увеличение въездных потоков в нашу страну», — подчеркнул Сафонов.

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5 марта© Ньюстюб
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