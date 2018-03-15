Красноярский край получит миллиард на ясли

Источник: Вести - Красноярск

Красноярский детский сад № 300 — настоящая планета детства, здесь около 500 воспитанников. В ясельной группе 27 ребятишек двух и трёх лет. Именно в этом возрасте важно привести ребёнка в садик, где быстрому развитию способствуют совместные игры. Пятиразовое питание, прогулка два раза в день и 3 часа 15 минут на сон. Для яслей действуют и строгие санитарные нормы.



«Эти группы расположены всегда на первом этаже, имеют подогрев полов, потому что физиологически маленькие дети чаще играют на полу, чем на стульчиках, на лавочках, на диванчиках», — пояснила заведующая МДОУ «Детский сад № 300» Татьяна Шуварова.

Все эти требования будут учтены при создании новых ясельных групп. Сейчас более двух тысяч детей в крае в возрасте от полутора до трёх лет стоят в очереди на получение места.