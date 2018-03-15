Земли бывшего совхоза «Октябрьский» останутся в муниципальной собственности

Депутаты Красноярского горсовета не допустили продажу ценного участка в Октябрьском районе. Департамент муниципального имущества администрации мегаполиса проводит плановую приватизацию. На торги выставляют подвалы и ветхие здания, несущие одни убытки для городского бюджета. Но есть в этом перечне и слишком перспективные лоты. Например, формально этот участок земли в Октябрьском районе в прошлом году получил статус для малоэтажной застройки.



«При этом упала кадастровая стоимость этой земли. И сегодня, когда муниципалитет пытался выставить эту территорию на торги, цена этой земли была не совсем адекватна той, которая есть на самом деле. Можно было надеяться, что за счёт аукциона цена поднимется, но надежд было не очень много», — пояснила депутат Красноярского горсовета Наталья Фирюлина.

