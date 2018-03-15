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05:51 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Иркутск

Европейский банк реконструкции и развития не будет финансировать угрожающие Байкалу ГЭС

Ранее Минэнерго РФ подготовило проект соглашения с Монголией о поставках электроэнергии.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) не ведет никаких переговоров с правительством Монголии о финансировании строительства ГЭС в бассейне Селенги — крупнейшего притока озера Байкал. Об этом сообщается в официальном ответе монгольского офиса банка на запрос Международной экологической коалиции «Реки без границ», передает ТАСС.

Свой запрос экологи оформили после того, как увидели в СМИ сообщения о том, что монгольские чиновники ведут переговоры о привлечении средств ЕБРР на финансирование не только проекта строительства ГЭС «Эрденебурен» на реке Ховд в Западной Монголии (Алтае-Саянский регион), но и на проекты возведения гидроэлектростанций в бассейне реки Селенга, угрожающих Байкалу. В частности, речь шла о самом крупном таком проекте — ГЭС «Эгийн гол», кредитную линию на строительство которого в 2015 году открывал Экспортно-импортный банк Китая, но летом 2016-го, после вмешательства России, заморозил ее.

Ранее минэнерго РФ подготовило проект соглашения с Монголией о поставках электроэнергии как альтернативы строительству ГЭС на реке Селенга. Вопрос поставок будет рассмотрен на заседании российско-монгольской межправительственной комиссии.

Как сообщалось, Монголия хочет построить гидроэлектростанцию на Селенге и ее притоках, впадающих в Байкал. РФ не раз заявляла о высоких экологических рисках проекта и выражала готовность помочь Монголии компенсировать недостаток электроэнергии. Один из вариантов — строительство воздушной ЛЭП в Монголию.

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