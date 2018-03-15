Европейский банк реконструкции и развития не будет финансировать угрожающие Байкалу ГЭС
Ранее Минэнерго РФ подготовило проект соглашения с Монголией о поставках электроэнергии.
Ранее Минэнерго РФ подготовило проект соглашения с Монголией о поставках электроэнергии.
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) не ведет никаких переговоров с правительством Монголии о финансировании строительства ГЭС в бассейне Селенги — крупнейшего притока озера Байкал. Об этом сообщается в официальном ответе монгольского офиса банка на запрос Международной экологической коалиции «Реки без границ», передает ТАСС.
Ранее минэнерго РФ подготовило проект соглашения с Монголией о поставках электроэнергии как альтернативы строительству ГЭС на реке Селенга. Вопрос поставок будет рассмотрен на заседании
Как сообщалось, Монголия хочет построить гидроэлектростанцию на Селенге и ее притоках, впадающих в Байкал. РФ не раз заявляла о высоких экологических рисках проекта и выражала готовность помочь Монголии компенсировать недостаток электроэнергии. Один из вариантов — строительство воздушной ЛЭП в Монголию.
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