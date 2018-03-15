Европейский банк реконструкции и развития не будет финансировать угрожающие Байкалу ГЭС

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) не ведет никаких переговоров с правительством Монголии о финансировании строительства ГЭС в бассейне Селенги — крупнейшего притока озера Байкал. Об этом сообщается в официальном ответе монгольского офиса банка на запрос Международной экологической коалиции «Реки без границ», передает ТАСС.

Свой запрос экологи оформили после того, как увидели в СМИ сообщения о том, что монгольские чиновники ведут переговоры о привлечении средств ЕБРР на финансирование не только проекта строительства ГЭС «Эрденебурен» на реке Ховд в Западной Монголии (Алтае-Саянский регион), но и на проекты возведения гидроэлектростанций в бассейне реки Селенга, угрожающих Байкалу. В частности, речь шла о самом крупном таком проекте — ГЭС «Эгийн гол», кредитную линию на строительство которого в 2015 году открывал Экспортно-импортный банк Китая, но летом 2016-го, после вмешательства России, заморозил ее.