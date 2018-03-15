В Омске начали борьбу с самовольной перепланировкой квартир

Источник: "Российская газета"

Несвободная планировка

В последнее время строители сплошь и рядом предоставляют новоселам жилье так называемой свободной планировки, убеждая их, что это весьма удобно — купил квартиру без стен и перегородок да обустраивай ее по своему усмотрению.

Но, как утверждают специалисты, делая подобные заявления, застройщики лукавят. Оказывается, такого понятия как «свободная планировка» в Жилищном кодексе вообще не существует. А обустройство любого жилья, в том числе «чернового», регламентируют жесткие стандарты, и даже небольшой сдвиг стены, несовпадающий с данными техпаспорта, влечет серьезные санкции.

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Впрочем, судя по всему, многие новоселы ничего об этом не знают. Засучив рукава, они увеличивают санузлы, объединяют с комнатами кухни и лоджии, экспериментируют с конфигурацией стен. А спохватываются только тогда, когда соседи, у которых из-за перекоса конструкций лопаются оконные стекла, пузырятся обои и не закрываются двери, начинают бить тревогу. Или когда хотят продать жилье и не могут этого сделать.

— Вмешиваться в планировку следует крайне осторожно, руководствуясь техпаспортом и заключением опытных экспертов. Трогать зону кухни и санузла категорически нельзя — их размер и расположение должны в точности соответствовать параметрам квартир, расположенных выше и ниже, — пояснила корреспонденту «РГ» директор «Омскстройпроекта» Светлана Гоненко. — Даже небольшое отклонение от стандарта влечет штраф — 2,5 тысячи рублей за незаконную планировку, еще 1,5 тысячи — за порчу имущества. Тем не менее подобная самодеятельность влетает в копеечку, поскольку, помимо штрафов, приходится за свой счет приводить жилье в первоначальный вид.

— Это сумасшедшие траты. А всего лишь из-за того, что мы захотели расширить до невозможности тесный санузел, — делится опытом жительница новой высотки в левобережной части Омска Марина.

Не повернуться

Стоит сказать, что в последние годы на подобные действия жильцов часто провоцируют сами строители.

— В новостройках, даже в трехкомнатных квартирах, крошечные туалеты. В санузел не впихнешь ни стандартную ванну, ни стиральную машину, — отмечает Светлана Гоненко. — К тому же в некоторых домах они неровной формы, с уродливыми выступами. В других — вентиляционные камеры установлены прямо посреди квартиры. Вместо того чтобы изучить архитектурный план до покупки, новоселы доверяются строителям в полной уверенности, что жилье будет комфорт-ным. Платят огромные деньги и попадают впросак. Такие случаи далеко не единичны. Например, в прошлом году в Омске вынесли более пятидесяти судебных решений по поводу незаконной планировки и реконструкции жилья. «Отвертеться» не получится, поскольку самовольная перестройка квартиры не только незаконна, но и представляет опасность для всего дома.

Знанием законов не блещут ни новоселы, ни дизайнеры, ни ремонтные бригады. В попытке сэкономить жильцы нанимают дешевую рабочую силу, а потом не знают, кому предъявлять претензии.

Бассейн над головой

По жалобам соседей жилищная инспекция выясняет, что в одних домах новоселы делают французские окна, в других — увеличивают комнаты за счет лоджий, в третьих — выносят наружу батареи, нарушая систему теплоснабжения. Некоторые фантазии жильцов поражают.

— Один охотник-любитель смонтировал в вентиляционном канале сейф для хранения оружия и тем самым в буквальном смысле перекрыл кислород соседям. Другой соорудил туалет прямо посреди квартиры. Третий — бассейн размером с комнату, — перечисляет заместитель исполнительного директора управляющей компании «Полет» Анастасия Леснева. — Жильцы заволновались, когда стены квартир начали зарастать плесенью, и ужаснулись, когда узнали, что находится у них над головой.

Добавляют проблем и граждане Казахстана, которые несколько лет назад, воспользовавшись выгодным курсом валют, прикупили в Омске квартиры. Они, например, меняют местами кухни и спальни. Наличие стояков с приборами учета прямо возле кровати их не смущает.

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Помимо этого, собственники нередко захватывают часть лестничной клетки, обустраивая кладовки и детские комнаты. Недавний случай: в стандартном доме выставили на продажу двухуровневую квартиру. Оказалось, что хозяин «приватизировал» технический этаж, захватив шестьдесят метров площади и поставив там бильярдный стол. При этом он очень удивился, когда узнал, что не сможет продать такое жилье.

Немало поводов для тревоги дают и владельцы офисов, расположенных на первых этажах жилых домов. Специалисты предупреждают: как только оттуда начинают выносить кирпичи и куски арматуры, жди проблем с отоплением, водой, вентиляцией. А то и чего-нибудь посерьезней.

Выявленные нарушения планировки — лишь верхушка айсберга.

Сколько простоят дома с передвинутыми и отсутствующими несущими стенами в квартирах, никому неизвестно. Для того чтобы их восстановить, понадобятся миллионы рублей. А главное, попустительство в этой сфере представляет реальную опасность для жизни людей.

Эксперты полагают, что проблему необходимо решать незамедлительно. В Омске уже создали Лигу профессионалов в недвижимости, объединившую застройщиков, проектировщиков, дизайнеров, риелторов, управляющие компании, КТОСы, кадастровых инженеров, финансистов. Любой обратившийся получит бесплатную консультацию относительно перепланировки и реконструкции жилья. Лига также намерена предложить депутатам регионального парламента и Госдумы внести назревшие поправки в законодательство.

Комментарий

Дмитрий Андреев, начальник сектора надзора за соблюдением требований к жилым помещениям Государственной жилищной инспекции Омской области:

— Последние два года идет вал обращений по поводу перепланировки квартир. Это связано с новыми требованиями Росреестра, который теперь жестко тормозит регистрацию сделок, руководствуясь положениями Жилищного Кодекса. В 2017-м в наше ведомство поступило более пятисот сигналов от омичей о самовольной перепланировке. Покупателям жилья следует знать, что даже изменение размера помещений после ремонта требует внесения этих данных в технический паспорт. Ему в точности должно соответствовать расположение дверных проемов, перегородок. В случае несоответствия лучше отказаться от сделки. Либо, купив такое жилье, самому привести в соответствие все необходимые документы или саму квартиру. Таков закон.

Необходимо иметь в виду, что несущие стены квартиры, лестничная клетка со всеми площадками и коридорами, а также лоджии и балконы являются собственностью всего многоквартирного дома. Поэтому при желании что-то поменять надо заручиться поддержкой всех жильцов.