На территорию Крыма не пропустили более 185 кг запрещенных товаров
На территорию Крыма не пропустили свыше 185 кг запрещенных товаров животного происхождения, передает
На территорию Крыма не пропустили свыше 185 кг запрещенных товаров животного происхождения, передает
В ручной клади и багаже граждан, ехавших в республику с территории Украины, были обнаружены банки с тушенкой, сало и другие продукты. Кроме того, на полуостров пытались провезти трех животных без сопроводительных документов.
При этом, в
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