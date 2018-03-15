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09:36 (мск), источник: АиФ Крым

На территорию Крыма не пропустили более 185 кг запрещенных товаров

На территорию Крыма не пропустили свыше 185 кг запрещенных товаров животного происхождения, передает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Источник: Аргументы и факты

В ручной клади и багаже граждан, ехавших в республику с территории Украины, были обнаружены банки с тушенкой, сало и другие продукты. Кроме того, на полуостров пытались провезти трех животных без сопроводительных документов.

При этом, в пресс-службе уточнили, что в Крым с территории сопредельного государства пропустили 54 животных, чьи хозяева оформили необходимые документы.

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