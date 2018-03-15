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08:13 (мск), источник: Newslab.ru

Со строителей перинатального центра в Норильске хотят взыскать многомиллионную неустойку

Арбитражный суд Красноярского края начнет рассматривать это дело в апреле.

Строителей Норильского перинатального центра хотят оштрафовать за срыв сроков контракта. Информацию об этом сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Красноярского края.

Перинатальный центр в Норильске начали строить в июле 2015 года и должны были завершить все работы к декабрю 2016 года. Стоимость этого объекта оценивалась в 3,2 млрд рублей, подрядчиком выбрали фирму «Инженерный центр ЕЭС».

Вовремя сдать объект не успели из-за возникших у строителей проблем. Срок перенесли сначала на 2017 год, а затем сдвинули на 2018. Кроме этого, произошло существенное удорожание проекта на 300 млн рублей.

За срыв сроков краевое «Управление капитального строительства» решило взыскать с подрядчика неустойку — 36,2 млн рублей. Арбитражный суд Красноярского края начнет рассматривать это дело в апреле.

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