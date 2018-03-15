Со строителей перинатального центра в Норильске хотят взыскать многомиллионную неустойку
Арбитражный суд Красноярского края начнет рассматривать это дело в апреле.
Арбитражный суд Красноярского края начнет рассматривать это дело в апреле.
Строителей Норильского перинатального центра хотят оштрафовать за срыв сроков контракта. Информацию об этом сообщили в
Перинатальный центр в Норильске начали строить в июле 2015 года и должны были завершить все работы к декабрю 2016 года. Стоимость этого объекта оценивалась в 3,2 млрд рублей, подрядчиком выбрали фирму «Инженерный центр ЕЭС».
За срыв сроков краевое «Управление капитального строительства» решило взыскать с подрядчика неустойку — 36,2 млн рублей. Арбитражный суд Красноярского края начнет рассматривать это дело в апреле.
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