Со строителей перинатального центра в Норильске хотят взыскать многомиллионную неустойку

Строителей Норильского перинатального центра хотят оштрафовать за срыв сроков контракта. Информацию об этом сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Красноярского края.

Перинатальный центр в Норильске начали строить в июле 2015 года и должны были завершить все работы к декабрю 2016 года. Стоимость этого объекта оценивалась в 3,2 млрд рублей, подрядчиком выбрали фирму «Инженерный центр ЕЭС».