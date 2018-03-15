Иркутская область занимает 10 место по расходам на социальную политику среди регионов России
Иркутская область вошла в ТОП 50 регионов России по расходам на социальную политику — социальную поддержку населения в 2018 году, заняв 10 место.
Иркутская область вошла в ТОП 50 регионов России по расходам на социальную политику — социальную поддержку населения в 2018 году, заняв 10 место.
На первых трёх позициях — Московская, Свердловская области и Краснодарский край. Об этом сообщил министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов, со ссылкой на журнал «Социальная защита в России», передаёт 15 марта
«По Сибирскому федеральному округу Приангарье по расходам на социальную политику в 2018 году стало вторым, его опередил Красноярский край, третья позиция — у Кемеровской области», — отметил министр.
Общий объём расходов бюджета Иркутской области на 2018 года утвержден в размере 133 млрд 639 млн рублей. За этими цифрами стоят показатели
По словам Владимира Родионова, на исполнение программы «Социальная поддержка населения» на 2018 год предусмотрено 21 млрд 116 млн рублей. Ведомство предоставляет 116 мер социальной поддержки, 87 подведомственных учреждений оказывают социальные услуги ветеранам, гражданам пожилого возраста, инвалидам,
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