Иркутская область занимает 10 место по расходам на социальную политику среди регионов России

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На первых трёх позициях — Московская, Свердловская области и Краснодарский край. Об этом сообщил министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов, со ссылкой на журнал «Социальная защита в России», передаёт 15 марта пресс-служба регионального правительства.

«По Сибирскому федеральному округу Приангарье по расходам на социальную политику в 2018 году стало вторым, его опередил Красноярский край, третья позиция — у Кемеровской области», — отметил министр.

В бюджете 2018 года РФ на социальную политику запланировано израсходовать 4,7 трлн рублей. При общем объёме расходов в 16,5 трлн получается, что на социальную сферу будет потрачен фактический каждый третий рубль. Это самая финансовоёмкая статья, опережающая даже такие стратегические направления, как национальная оборона, национальная экономика и национальная безопасность.

Общий объём расходов бюджета Иркутской области на 2018 года утвержден в размере 133 млрд 639 млн рублей. За этими цифрами стоят показатели социально-экономического развития территории и благосостояние жителей. Именно поэтому более 70% всех расходов бюджета направляется на финансирование социально-культурной сферы: качественное оказание государственных услуг, социальные выплаты отдельным категориям, зарплату работникам сферы здравоохранения, образования, культуры, соцзащиты, проведение капремонта, строительство и реконструкция социальных объектов, поддержка общественных организаций.