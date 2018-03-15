Узбекистан и Кыргызстан откроют четыре новых автобусных маршрута
ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Узбекистан и Кыргызстан прорабатывают вопросы по открытию четырех новых межгосударственных автобусных маршрутов, сообщает корреспондент Sputnik.
ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Узбекистан и Кыргызстан прорабатывают вопросы по открытию четырех новых межгосударственных автобусных маршрутов, сообщает корреспондент Sputnik.
На сегодняшний день переговоры, ведущиеся компетентными органами двух стран, вступили в завершающую фазу.
«Мы планируем в ближайшие месяцы запустить автобусное сообщение по маршрутам Ташкент — Бишкек, Фергана — Ош, Андижан — Ош. Также рассматривается возможность появления сезонного направления Ташкент — Иссык-Куль», — отметил корреспонденту Sputnik заместитель начальника Узбекского агентства автомобильного транспорта Шаалим Шавахабов.
Эксперты отмечают, что автобусное сообщение между двумя странами будет крайне востребовано у населения. Это связано с тем, что Ош является не только вторым по численности городом Кыргызстана, но и местом компактного проживания этнических узбеков. Не менее популярным будет и маршрут, который свяжет обе столицы.
Напомним, что отношения Кыргызстана и Узбекистана активизировались в прошлом году после почти десятилетия заметного охлаждения. В 2017 году состоялось несколько визитов на высшем уровне, во время которых руководители двух государств достигли прорывных соглашений по активизации экономического сотрудничества.
По данным Государственной пограничной службы Кыргызстана, сейчас КПП на границе двух государств пересекают до 12 тысяч человек в сутки при нормальной пропускной способности в семь тысяч.
Комитет по охране государственной границы Узбекистана сообщал, что
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