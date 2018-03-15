Комсомольский «Амурметалл» получит итальянское оборудование
Руководство завода «Амурметалл», расположенного в
Руководство завода «Амурметалл», расположенного в
«Первый контракт подразумевает модернизацию нагревательной печи в сортопрокатном цехе. После чего её мощность будет увеличена на 50%. Сейчас объём производства составляет 350 тысяч тонн готовой продукции в год. Мы увеличим производительность до 700 тысяч тонн сортового проката», — рассказал генеральный директор завода «Амурметалл» Сергей Кузнецов.
На втором этапе модернизации завод должен модернизировать линию термоупрочнения. Как сообщает
Общая стоимость двух контрактов составила два миллиона евро.
В феврале этого года Китай подтвердил желание реконструировать «Амурметалл». Стороны хотят расширить производственные мощности завода и увеличить объёмы выпускаемой продукции, а также расширить её ассортимент.
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