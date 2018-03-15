Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
РФ сразу отреагировала на высылку своих дипломатов из Британии
Очнулся полицейский, отравленный со Скрипалем: он заговорил
Мальчик постригся на глазах у школы в память о погибшей сестре
Тиллерсон перед уходом обратился с призывом к России
Пропавшая дочь Маши Распутиной нашлась
Философия в будуаре и за его пределамиКуда эволюционирует женское белье в эпоху борьбы с домогательствами.
Лавров: Британии придется ответить за обман
Стали известны подробности смерти Табакова
Очень необычные автомобили автосалона в Женеве: много фото
Все о новом кроссовере Lexus UХ: видео
СМИ раскрыли сумму оставленного Олегом Табаковым наследства
Стал известен секрет новейшей ракеты России – СМИ
Екатерина Андреева занимается флай-йогой на Мальдивах
Пропавшая дочь Маши Распутиной нашлась
В Камбодже родились сиамские близнецы с одним телом и двумя головами
Подтяжка брекетов чуть не убила девушку-подростка
От «меблирашек» до «евродвушек»: как менялись стандарты жилья
До и после: новая жизнь «убитых» квартир
Фоторепортажи
8Знаменитая арка ледника Перито-Морено обрушилась
8Представители Южной Кореи побывали в КНДР
07:50 (мск), источник: Восток Медиа

Комсомольский «Амурметалл» получит итальянское оборудование

Руководство завода «Амурметалл», расположенного в Комсомольске-на-Амуре, и инжиниринговая компания D-Steel из Италии подписали контракты на установку оборудования в сортопрокатном цехе, а также на подготовку завода к переходу на производство арматуры нового стандарта.

«Первый контракт подразумевает модернизацию нагревательной печи в сортопрокатном цехе. После чего её мощность будет увеличена на 50%. Сейчас объём производства составляет 350 тысяч тонн готовой продукции в год. Мы увеличим производительность до 700 тысяч тонн сортового проката», — рассказал генеральный директор завода «Амурметалл» Сергей Кузнецов.

На втором этапе модернизации завод должен модернизировать линию термоупрочнения. Как сообщает пресс-служба Минвостокразвития, металлургические предприятия России переходят на новый стандарт производства арматуры. По новым правилам, вся производимая арматура в стране должна отвечать одним и тем же требованиям, что фактически унифицирует рынок и создаст одинаковые условия для всех его участников.

Общая стоимость двух контрактов составила два миллиона евро.

В феврале этого года Китай подтвердил желание реконструировать «Амурметалл». Стороны хотят расширить производственные мощности завода и увеличить объёмы выпускаемой продукции, а также расширить её ассортимент.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Любовная драма: приморца застрелили прямо посреди улицы
Работники «Дальмостостроя» устроили забастовку в Хабаровске
Британия отказалась предоставить образцы яда по «делу Скрипаля»
Госдеп США отреагировал на визит Путина в Крым
В США госпитализировали нобелевского лауреата, его жена мертва
ФИФА запаниковала от призывов бойкотировать ЧМ-2018
Мужчина провел 25 лет в рабстве в Казахстане
Россия вышлет британских дипломатов в ответ на решение Лондона
Названа новая опасность ожирения
Спорт
«Зенит», ЦСКА, «Локо», где ваша смелость в Европе? Сегодня российские клубы проведут ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы. В первых играх наши команды потерпели поражения
Авто
Новую «Ниву» пообещали не делать похожей на «Дастер» АВТОВАЗ намерен сохранить черты дизайна внедорожника Lada 4x4 в новом поколении модели
Hi-Tech
Женщины в России получили неожиданный подарок Очень дешевый смартфон оказался самым популярным подарком
Кино
Умер режиссер фильмов «Соломенная шляпка» и «Мэри Поппинс» Создатель многих популярных советских фильмов Леонид Квинихидзе скончался на 81-м году жизни
Недвижимость
От «меблирашек» до «евродвушек»: как менялись стандарты жилья
Минстрой утвердил стоимость жилья для регионов России
Петербуржцы пошутили над «фонтанами» в городе (видео)
Блогер отыскал самый маленький гостиничный номер в мире
Леди
Необычные тренировки, которые предпочитают Сталлоне, Альба, Гагарина и другие звезды Селебрити обычно быстрее всех начинают тестировать новинки из области фитнеса, а потом уже это «уходит в народ»
Дети
СМИ: Ксения Собчак ждет второго ребенка Эмоциональность ведущей многие объясняют гормональными скачками.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь