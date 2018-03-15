Комсомольский «Амурметалл» получит итальянское оборудование

«Первый контракт подразумевает модернизацию нагревательной печи в сортопрокатном цехе. После чего её мощность будет увеличена на 50%. Сейчас объём производства составляет 350 тысяч тонн готовой продукции в год. Мы увеличим производительность до 700 тысяч тонн сортового проката», — рассказал генеральный директор завода «Амурметалл» Сергей Кузнецов.

На втором этапе модернизации завод должен модернизировать линию термоупрочнения. Как сообщает пресс-служба Минвостокразвития, металлургические предприятия России переходят на новый стандарт производства арматуры. По новым правилам, вся производимая арматура в стране должна отвечать одним и тем же требованиям, что фактически унифицирует рынок и создаст одинаковые условия для всех его участников.

Общая стоимость двух контрактов составила два миллиона евро.