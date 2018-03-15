В Красноярске бизнесмен лишился 138 гаджетов Apple на 5 миллионов рублей

Красноярские таможенники изъяли 138 незаконно ввезенных устройств Apple. Об этом «Комсомольской правде"-Красноярск рассказали в пресс-службе региональной таможни. В минувшие дни сотрудники службы проверили две торговые точки города. И попали, что называется, в яблочко: выставленные на витринах новенькие гаджеты, брендированные популярным надкусанным фруктом, оказались нелегальными. У владельца торговых точек не оказалось на них разрешительных документов. Он не смог доказать, что устройства были задекларированы и на них уплачены таможенные пошлины и налоги.