В Красноярске бизнесмен лишился 138 гаджетов Apple на 5 миллионов рублей
Он привез их на территорию края без декларации.
Он привез их на территорию края без декларации.
Красноярские таможенники изъяли 138 незаконно ввезенных устройств Apple. Об этом «Комсомольской правде"-Красноярск рассказали в
В результате в коробку «на вынос» попали 99 телефонов iPhone, 27 часов Apple Watch, 10 планшетов iPad, 2 компьютера iMac. Розничная стоимость товаров составляет свыше 5 миллионов рублей. Проверка продолжается.
— В январе 2018 года по результатам ранее проведенных проверочных мероприятий Красноярская таможня довзыскала в федеральный бюджет более 200 тысяч рублей таможенных платежей, неуплаченных при ввозе мобильных телефонов iPhone, — рассказали в
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