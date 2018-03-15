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08:02 (мск), источник: Комсомольская правда

В Красноярске бизнесмен лишился 138 гаджетов Apple на 5 миллионов рублей

Он привез их на территорию края без декларации.

Красноярские таможенники изъяли 138 незаконно ввезенных устройств Apple. Об этом «Комсомольской правде"-Красноярск рассказали в пресс-службе региональной таможни. В минувшие дни сотрудники службы проверили две торговые точки города. И попали, что называется, в яблочко: выставленные на витринах новенькие гаджеты, брендированные популярным надкусанным фруктом, оказались нелегальными. У владельца торговых точек не оказалось на них разрешительных документов. Он не смог доказать, что устройства были задекларированы и на них уплачены таможенные пошлины и налоги.

В результате в коробку «на вынос» попали 99 телефонов iPhone, 27 часов Apple Watch, 10 планшетов iPad, 2 компьютера iMac. Розничная стоимость товаров составляет свыше 5 миллионов рублей. Проверка продолжается.

— В январе 2018 года по результатам ранее проведенных проверочных мероприятий Красноярская таможня довзыскала в федеральный бюджет более 200 тысяч рублей таможенных платежей, неуплаченных при ввозе мобильных телефонов iPhone, — рассказали в пресс-службе ведомства.

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