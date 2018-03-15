Жители Челябинской области стали чаще пользоваться банковскими картами

Жители области стали чаще пользоваться банковскими картами. Так, в прошлом году было совершено 342,8 миллиона операций на сумму 757,1 миллиарда рублей, что больше по сравнению с данными за 2016 год соответственно на 24,4% и 12,8%. Объемы переводов по оплате товаров и услуг банковскими картами за год выросли более чем на треть (265,2 миллиона операций на сумму 192,6 миллиарда рублей).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Челябинского отделения Центробанка России, за пять последних лет количество платежей и операций с банковскими картами в среднем постоянно увеличивалось на 24% в год, сумма транзакций — почти на 12%.

«Начиная с 2013 года рынок достиг определенного уровня насыщения банковскими платежными продуктами, в связи с чем среднеквартальный темп роста количества выпущенных карт составлял около 1%. Доля так называемых “активных карт”, когда по карте совершена хотя бы одна операция, среднем в пятилетнем периоде выросла с 49% до 59%, а частота их использования в области — с 4 раз в месяц до 7 раз в месяц», — отметила начальник отдела платежных систем и расчетов Отделения Челябинск Уральского ГУ Банка России Людмила Панина.