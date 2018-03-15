За пять лет в Прикамье из аварийного жилья расселили почти 13 тысяч человек

Накануне на заседании краевого Правительства Пермского края рассмотрели этапы и основные принципы реализации новой региональной программы расселения аварийного жилищного фонда в регионе. Сейчас разрабатываются новые правила по расселению аварийного жилья, которые начнут действовать с 1 января 2019 года.



«В бюджете края на 2018−20 годы мы заложили 1,3 млрд рублей на решение вопросов расселения людей из аварийного жилья. Предлагаю, не дожидаясь решения на федеральном уровне, принять наши механизмы, и позже скорректировать их в соответствии с федеральной программой. Помимо денег краевого бюджета, более 1 млрд рублей предусмотрено бюджетами муниципалитетов», — отметил губернатор Максим Решетников.

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Всего за три года в Прикамье планируется расселить более 80 тысяч квадратных метров аварийного жилья, на которых проживает 4,5 тысячи человек. Выделенные средства предлагается направить на предотвращение чрезвычайных ситуаций и непосредственно на переселение людей в рамках новой региональной адресной программы, которую предложено сформировать по принципу комплексности освобождения территории.



Как отметил первый зампред краевого Правительства — министр строительства и архитектуры Прикамья Михаил Сюткин, в результате люди будут обеспечены жильем, а земельные участки, занятые в настоящий момент аварийным жильем, войдут в оборот. Таким образом для новой застройки станут доступны более 14 га земельных участков. Представители общественности и застройщики поддержали реализацию программы по ликвидации аварийного жилья на принципах комплексности.

Также на заседании Правительства принято постановление о предоставлении субсидий муниципальным образованиям на переселение людей из аварийного жилья.

В настоящий момент 80% аварийного жилищного фонда приходится на 6 муниципальных образований. При этом по предварительным заявкам принять участие в реализации программы на 2018 год планируют 17 муниципалитетов.