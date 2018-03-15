Новый терминал хабаровского аэропорта построит турецкая компания

— В тендере участвовало около 12 компаний. Контракт подписали вчера. Этот подрядчик в конце прошлого года закончил строительство аэропорта в Ростове-на-Дону, имеет зарубежные аэропортовые проекты, — сказал Басюк.
По его словам, строительные работы завершат в сентябре 2019 года, а уже в ноябре терминал примет первых пассажиров.
Стоимость проекта — пять миллиардов рублей. Это собственные средства АО «Хабаровский аэропорт» и заемные — Внешэкономбанка и Фонда развития Дальнего Востока.
Площадь терминала составит 26 тысяч квадратных метров, его пропускная способность составит 1200 пассажиров в час.
В этом году также начнется реконструкция международного терминала аэропорта Хабаровска. Главгосэкспертиза уже одобрила его проект.
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