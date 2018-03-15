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09:43 (мск), источник: Восток Медиа

Оленеводы Хабаровского края получат два миллиона рублей из казны региона

В Хабаровском крае в 2018 году на поддержку северного оленеводства предусмотрели два миллиона рублей. Такая поддержка позволит увеличить поголовье, а также закупить необходимое оборудование, возместив до ста процентов своих затрат.

Источник: Reuters

Деньги дают в рамках государственной программы по развитию сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в субъекте на 2013 — 2020 годы. Приём документов на получение поддержки начнётся с 1 июня. Как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края, за год поголовье северных оленей в регионе выросло почти на 1500 особей, сейчас оно составляет 6100. Около 70 процентов содержится в личных хозяйствах, остальные — в общинах коренных малочисленных народов Севера. Это «Оленевод» и «Эжан» в Аяно-Маяской районе, «Кела», «Нядбаки» и «Малтан» в Охотском и «Орон» и «Нёут» в Тугуро-Чумиканском.

Поддержке оленеводства уделяется большое внимание по всей стране. По поручению президента России в министерстве сельского хозяйства разработали соответствующие механизмы. РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что субсидии на наращивание поголовья и его охрану от диких животных предоставляют из краевого бюджета с 2013 года. За это время оленеводы региона получили в общей сумме больше четырёх миллионов рублей, количество животных увеличилось в 2,5 раза. Поддержку планируют сделать более эффективной на законодательном уровне.

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