Оленеводы Хабаровского края получат два миллиона рублей из казны региона

Деньги дают в рамках государственной программы по развитию сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в субъекте на 2013 — 2020 годы. Приём документов на получение поддержки начнётся с 1 июня. Как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края, за год поголовье северных оленей в регионе выросло почти на 1500 особей, сейчас оно составляет 6100. Около 70 процентов содержится в личных хозяйствах, остальные — в общинах коренных малочисленных народов Севера. Это «Оленевод» и «Эжан» в Аяно-Маяской районе, «Кела», «Нядбаки» и «Малтан» в Охотском и «Орон» и «Нёут» в Тугуро-Чумиканском.