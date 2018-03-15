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09:42 (мск), источник: Деловое сообщество

У ростовского банка отозвали лицензию

Центробанк России отозвал с 15 марта лицензию на осуществление банковских операций у банка ООО КБ «Кредит Экспресс» из Ростова-на-Дону.

По данным на начало месяца он занимал 372-е место в банковской системе страны по сумме активов.

В деятельности финансовой организации регулятор нашел многочисленные нарушения требований по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Отмечается, что ранее Центробанк России несколько раз применял в отношении банка меры надзорного реагирования, два раза вводил ограничения на привлечение вкладов. При этом ООО КБ «Кредит Экспресс» являлся участником системы страхования вкладов.

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