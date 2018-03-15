Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Германии появились вопросы к ультиматуму Мэй в адрес России
Статистика смертности россиян подчинилась указам Путина
Яна Рудковская готовится вновь стать матерью
Отношение россиян к присоединению Крыма изменилось
Романтическое фото: нежные объятия Высоцкой и Кончаловского
Порнозвезда подала в суд на президента США Стефани Клиффорд указывает, что Дональд Трамп так и не подписал договор
Начало операции против РФ: послание Путина достигло цели - СМИ
Украинский десантник напал на телеведущего Шейнина
Toyota раскрыла первое изображение нового RAV4
Subaru анонсировала новый Forester
На авиабазу в Сирии прилетел российский Ту-204-300
«С биноклем не расставайся»: США не могут справить
Как Альбина Джанабаева выглядит в бикини
Романтическое фото: нежные объятия Высоцкой и Кончаловского
Кукла вуду начальника помогает снять стресс лучше, чем премия
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Фоторепортажи
8На Бали ритуально кремировали мать бывшего регента
16Финалисты конкурса Sony World Photography Awards
11:06 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярске проверили качество местных цыплят бройлеров

Все четыре образца можно покупать и употреблять в пищу без опаски.

Источник: РИА "Новости"

Эксперты ассоциации «Енисейский стандарт» проверили качество цыплят бройлеров, сообщили в организации.

Внимание специалистов привлекли охлажденные цыплята-бройлеры 1 сорта. Проверили четыре образца — два красноярских, и по одному из Томска и Бийска. Антибиотиков и патогенных микроорганизмов в них не нашли. Однако вопросы у экспертов остались.

Специалисты по качеству дали советы по выбору курятины. Всегда нужно обращать внимание на дату производства и срок годности. «Охлажденка» может храниться не более 5 суток при температуре от -2 °C до +2 °C. Покупать курятину лучше в крупных сетях или проверенных магазинах, где соблюдают режим хранения.

Не лишним будет узнать информацию о производителе продукта, и отдать предпочтение местным птицефабрикам, а из них — тем, которые расположены дальше от города.

Какие в принципе могут быть проблемы с куриным мясом: антибиотики и консерванты, вода, гормоны роста, сальмонелла и другие патогенные микроорганизмы.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Омулезамещение. Какая рыба заменит запрещенный байкальский эндемик
МИД назвал обвинения Британии по делу Скрипаля сумасшедшими
В Якутии из оторвавшегося люка самолета высыпалось 9 тонн золота
Путин рассказал, как ему приходилось спать на даче с ружьем
Жириновский прокомментировал слезы Собчак на дебатах
Производитель «Путинки» останавливает производство
Они сведут с ума: почему не стоит заводить дома сахарную летягу
Дачи, квартиры, гаражи. Как поменяют кадастровую оценку?
Спорт
«Зенит», ЦСКА, «Локо», где ваша смелость в Европе? Сегодня российские клубы проведут ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы. В первых играх наши команды потерпели поражения
Авто
Сколько зарабатывают гаишники: ответ начальника ГИБДД По словам руководителя Госавтоинспекции, в ведомстве ведут работу, чтобы сотрудникам было комфортно работать
Hi-Tech
Женщины в России получили неожиданный подарок Очень дешевый смартфон оказался самым популярным подарком
Кино
Умер режиссер фильмов «Соломенная шляпка» и «Мэри Поппинс» Создатель многих популярных советских фильмов Леонид Квинихидзе скончался на 81-м году жизни
Недвижимость
От «меблирашек» до «евродвушек»: как менялись стандарты жилья
Участников реновации предупредили о мошенниках
Блогер отыскал самый маленький гостиничный номер в мире
В Москве выставили на аукцион столетний доходный дом
Леди
Валерия и Иосиф Пригожин, Григорий и Анна Лепс и другие пары, которые вместе с 90-х Некоторые звездные пары сложились в не самое простое время – 90-е и начало 00-х годов, но любовь и терпение помогли им сохранить отношения до сегодняшних дней.
Дети
СМИ: Ксения Собчак ждет второго ребенка Эмоциональность ведущей многие объясняют гормональными скачками.
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь