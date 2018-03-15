В Красноярске проверили качество местных цыплят бройлеров
Все четыре образца можно покупать и употреблять в пищу без опаски.
Все четыре образца можно покупать и употреблять в пищу без опаски.
Эксперты ассоциации «Енисейский стандарт» проверили качество цыплят бройлеров, сообщили в организации.
Внимание специалистов привлекли охлажденные
Не лишним будет узнать информацию о производителе продукта, и отдать предпочтение местным птицефабрикам, а из них — тем, которые расположены дальше от города.
Какие в принципе могут быть проблемы с куриным мясом: антибиотики и консерванты, вода, гормоны роста, сальмонелла и другие патогенные микроорганизмы.
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