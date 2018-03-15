Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Если драка неизбежна, бить будем первыми»: ответ РФ - США
Статистика смертности россиян подчинилась указам Путина
Вместо пятого ребенка ливанская семья получила шестерняшек
Отключили от системы жизнеобеспечения: как умер Олег Табаков
Анфиса Чехова показала стройную фигуру в купальнике
Философия в будуаре и за его пределамиКуда эволюционирует женское белье в эпоху борьбы с домогательствами.
Лавров: Британии придется ответить за обман
Стали известны подробности смерти Табакова
Новая «Нива»: она будет похожа на старую
Глава ГИБДД рассказал о зарплатах подчиненных
Эксперт сказал, что ждет корабли США при встрече с «Кинжалом» РФ
США после слов Путина сказали о защите через силу
Как Альбина Джанабаева выглядит в бикини
Романтическое фото: нежные объятия Высоцкой и Кончаловского
Статистика смертности россиян подчинилась указам Путина
8 фраз, которые нельзя говорить человеку во время панической атаки
От «меблирашек» до «евродвушек»: как менялись стандарты жилья
До и после: новая жизнь «убитых» квартир
Фоторепортажи
8На Бали ритуально кремировали мать бывшего регента
16Финалисты конкурса Sony World Photography Awards
11:17 (мск), источник: Комсомольская правда

Центральный банк отозвал лицензию у организации «Кредит Экспресс»

Филиал банка находится и в Иркутске.

Источник: Комсомольская правда

В четверг, 15 марта, Банк России лишил лицензии коммерческий банк «Кредит Экспресс», один из филиалов которого размещен в Иркутске. Также организация действовала в Москве и Ростове-на-Дону. Сообщение об отзыве лицензии опубликовано на сайте Центробанка.

— Организация «Кредит Экспресс» нарушала закон «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также требования нормативных актов Банка России, — сообщает пресс-служба Центробанка.

Банк России уже два раза ограничивал «Кредит Экспресс» в привлечении вкладчиков, так как организация могла обанкротиться. Но руководство и владельцы банка не стали исправлять ситуацию.

Назначена временная администрация банка, пока его не признают банкротом или ликвидируют. Вкладчикам банка «Кредит Экспресс» вернут деньги по закону о страховании, но не более 1,4 миллиона рублей на одного человека.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 В Сочи отчим убил пятилетнюю Веронику Тришкину из-за ее капризов
Олега Табакова провожают в последний путь
МИД назвал обвинения Британии по делу Скрипаля сумасшедшими
В Якутии из оторвавшегося люка самолета высыпалось 9 тонн золота
Путин рассказал, как ему приходилось спать на даче с ружьем
Жириновский прокомментировал слезы Собчак на дебатах
Производитель «Путинки» останавливает производство
Они сведут с ума: почему не стоит заводить дома сахарную летягу
Дачи, квартиры, гаражи. Как поменяют кадастровую оценку?
Спорт
«Зенит», ЦСКА, «Локо», где ваша смелость в Европе? Сегодня российские клубы проведут ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы. В первых играх наши команды потерпели поражения
Авто
Сколько зарабатывают гаишники: ответ начальника ГИБДД По словам руководителя Госавтоинспекции, в ведомстве ведут работу, чтобы сотрудникам было комфортно работать
Hi-Tech
Женщины в России получили неожиданный подарок Очень дешевый смартфон оказался самым популярным подарком
Кино
Умер режиссер фильмов «Соломенная шляпка» и «Мэри Поппинс» Создатель многих популярных советских фильмов Леонид Квинихидзе скончался на 81-м году жизни
Недвижимость
От «меблирашек» до «евродвушек»: как менялись стандарты жилья
Минстрой утвердил стоимость жилья для регионов России
Петербуржцы пошутили над «фонтанами» в городе (видео)
Блогер отыскал самый маленький гостиничный номер в мире
Леди
Валерия и Иосиф Пригожин, Григорий и Анна Лепс и другие пары, которые вместе с 90-х Некоторые звездные пары сложились в не самое простое время – 90-е и начало 00-х годов, но любовь и терпение помогли им сохранить отношения до сегодняшних дней.
Дети
СМИ: Ксения Собчак ждет второго ребенка Эмоциональность ведущей многие объясняют гормональными скачками.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь