Центральный банк отозвал лицензию у организации «Кредит Экспресс»

Источник: Комсомольская правда

В четверг, 15 марта, Банк России лишил лицензии коммерческий банк «Кредит Экспресс», один из филиалов которого размещен в Иркутске. Также организация действовала в Москве и Ростове-на-Дону. Сообщение об отзыве лицензии опубликовано на сайте Центробанка.

— Организация «Кредит Экспресс» нарушала закон «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также требования нормативных актов Банка России, — сообщает пресс-служба Центробанка.

Банк России уже два раза ограничивал «Кредит Экспресс» в привлечении вкладчиков, так как организация могла обанкротиться. Но руководство и владельцы банка не стали исправлять ситуацию.