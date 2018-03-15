Центральный банк отозвал лицензию у организации «Кредит Экспресс»
Филиал банка находится и в Иркутске.
Филиал банка находится и в Иркутске.
В четверг, 15 марта, Банк России лишил лицензии коммерческий банк «Кредит Экспресс», один из филиалов которого размещен в Иркутске. Также организация действовала в Москве и
— Организация «Кредит Экспресс» нарушала закон «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также требования нормативных актов Банка России, — сообщает
Банк России уже два раза ограничивал «Кредит Экспресс» в привлечении вкладчиков, так как организация могла обанкротиться. Но руководство и владельцы банка не стали исправлять ситуацию.
Назначена временная администрация банка, пока его не признают банкротом или ликвидируют. Вкладчикам банка «Кредит Экспресс» вернут деньги по закону о страховании, но не более 1,4 миллиона рублей на одного человека.
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