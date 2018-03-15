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17:43 (мск), источник: Комсомольская правда

Выплаты клиентам лишенного лицензии банка «Кредит-Экспресс» из Ростова-на-Дону начнутся 29 марта

Банк России своим приказом, датированным 15 марта, отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка «Кредит Экспресс», зарегистрированного в Ростове-на-Дону, который по величине активов (данные на 1 марта 2018-го) занимал 372-е место в банковской системе РФ.

— В деятельности КБ «Кредит Экспресс» установлены многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и корректности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю, — объяснили причины газете «КП — Ростов-на-Дону» в ЦБ РФ. — Оценка принятого кредитного риска, осуществленная банком по требованию надзорного органа, выявила существенное снижение размера капитала и наличие оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства, что создало реальную угрозу интересам ее кредиторов и вкладчиков.

Отмечается, что Банк России не раз применял в отношении финансовой организации меры надзорного реагирования, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение вкладов населения.

Согласно открытым данным, «Кредит-Экспресс» был зарегистрирован 26 декабря 1994 года в Ростове-на-Дону, имел также филиалы в Москве и Иркутске, состав собственников сменился в 2011-м. В составе учредителей значатся шестнадцать физических лиц, двое из которых являются топ-менеджерами структуры.

Собственные средства, по информации самого банка на 1 апреля прошлого года, составляли 761,4 млн рублей, уставный капитал — 402 млн рублей. Клиентами его числятся свыше двух тысяч человек.

Выплаты вкладчикам лишившегося лицензии «Кредит-Экспресса», сообщили в Агентстве по страхованию вкладов, начнутся не позднее 29 марта.

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