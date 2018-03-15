Иркутская область сможет начать поставлять пшеницу в Китай
Иркутская область может попасть в перечень регионов России, которые поставляют пшеницу в Китай. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков на комитете по законодательству о природопользовании, экологии и сельского хозяйства Законодательного собрания 15 марта 2018 года.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.