Иркутская область сможет начать поставлять пшеницу в Китай

Сейчас в Китай поставляют пшеницу Новосибирская и Омская области, Красноярский и Алтайский края, сообщил министр. Министерство сельского хозяйства совместно в Управлением Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии пригласили службу карантина животных и растений Китая, чтобы провести карантинное обследование пшеницы и зернохранилищ. Запрос от имени губернатора Сергея Левченко был направлен в Министерство сельского хозяйства РФ, сказал министр.