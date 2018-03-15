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14:20 (мск), источник: Baikal-info.ru

Иркутская область сможет начать поставлять пшеницу в Китай

Иркутская область может попасть в перечень регионов России, которые поставляют пшеницу в Китай. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков на комитете по законодательству о природопользовании, экологии и сельского хозяйства Законодательного собрания 15 марта 2018 года.

Источник: Reuters

Сейчас в Китай поставляют пшеницу Новосибирская и Омская области, Красноярский и Алтайский края, сообщил министр. Министерство сельского хозяйства совместно в Управлением Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии пригласили службу карантина животных и растений Китая, чтобы провести карантинное обследование пшеницы и зернохранилищ. Запрос от имени губернатора Сергея Левченко был направлен в Министерство сельского хозяйства РФ, сказал министр.

В 2017 году в Иркутской области был собран рекордный урожай зерна — 860 тыс. тонн при плане 792 тыс. тонн зерна. В этом году планируется произвести 880 тыс. тон пшеницы.

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